Ани Лорак теряет популярность: концерт в российском Брянске отменили

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Ани Лорак

Концерт певицы не состоится из-за того, что билеты не раскупили

Певица Ани Лорак сейчас гастролирует со своим шоу «Каролина». До этого не было никаких прецедентов, чтобы концерт Лорак не состоялся. А вот в Брянске концерт Лорак все же пришлось отменить.

Как оказалось, концерт Ани Лорак не набрал желаемое количество людей. Билеты на концерт Лорак почти не были раскуплены. Что это значит? Возможно, цена билетов не устроила жителей Брянска: от 1000 до 5000 рублей. А может, она просто теряет свою популярность.

Конечно, по результатам одного концерта в одном городе сложно судить. Но факт – есть факт. Концерт отменили, и все, кто купил билеты – могут сдать их в кассу и вернуть свои деньги.

К слову, Ани Лорак недавно говорила о желании закончить свой тур «Каролина» в Киеве. Она давно не выступала в Украине и соскучилась по украинскому слушателю.

Джерело: tochka