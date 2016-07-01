Анита Луценко похвасталась шикарной фигурой после родов
- Сьогодні, 10:48
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Девушка продемонстрировала свою фигуру в отличном состоянии
Украинский фитнес-тренер Анита Луценко, которая в прошлом июне родила дочь Мию, снова в прекрасной форме. Девушка продемонстрировала в Instagram свою фигуру в отличном состоянии.
Также фитнес-тренер рассказала, что восстанавливалась после родов по специальной программе, которую сама же разработала, и рекомендует ее своим подписчикам.
Есть моя программа восстановления после родов (можно приступать через 6-8 недель после родов или через 12 недель после кесарево)», - написала Анита.
Напомним, фитнес-гуру и экс-тренер шоу «Зважені та щасливі» Анита Луценко 7 июня прошлого года родила дочь.