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    Анита Луценко похвасталась шикарной фигурой после родов

    • Сьогодні, 10:48
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    Девушка продемонстрировала свою фигуру в отличном состоянии

    Украинский фитнес-тренер Анита Луценко, которая в прошлом июне родила дочь Мию, снова в прекрасной форме. Девушка продемонстрировала в Instagram свою фигуру в отличном состоянии.

    Также фитнес-тренер рассказала, что восстанавливалась после родов по специальной программе, которую сама же разработала, и рекомендует ее своим подписчикам.

    Есть моя программа восстановления после родов (можно приступать через 6-8 недель после родов или через 12 недель после кесарево)», - написала Анита.

    Напомним, фитнес-гуру и экс-тренер шоу «Зважені та щасливі» Анита Луценко 7 июня прошлого года родила дочь.

     

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