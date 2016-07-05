Анна Добрыднева показала свою «Ту-Ру-Ту»

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Известная певица приняла участие в международном проекте и записала песню на украинском языке

К началу весны Анна Добрыднева вновь радует поклонников своего творчества – певица презентует новый хит, первый в репертуаре артистки украиноязычный сингл с незамысловатым названием «Ту-Ру-Ту».

В новой песне Добрыднева выступила автором слов, а музыку к треку написал американский композитор и исполнитель Terry Josiah Sharpe, с которым певица познакомилась несколько лет назад в Лос-Анджелесе на съемках своего видео на трек «Футболка». Уже сейчас эта светлая, жизнеутверждающая песня обещает стать настоящим хитом грядущей весны.

«Ту-Ру-Ту» - это песня обо мне сегодняшней, о моем мировоззрении и отношении к жизни. Зачастую мы сами себя загоняем в какие-то эмоциональные рамки, ищем проблемы там, где их нет и быть не может. А жизнь ведь – прекрасна! Она намного проще, чем нам кажется, и относиться к ней нужно совсем по-другому – уметь радоваться простым вещам: новому дню, сменяющему ночь, солнцу, ветру, людям, которые всегда рядом с тобой, вере в то, что все в нашей жизни достижимо, и, конечно же, мечтать! Люди, все у вас однозначно будет хорошо, нужно лишь где-то внутри себя научиться быть счастливыми! Поэтому вдыхайте свежий весенний воздух на полную грудь, улыбайтесь прохожим, напевайте «Ту-Ру-Ту» и эта весна для вас будет точно счастливой!» – прокомментировала выход новой песни певица.