Анна Седокова: Мама троих детей должна двигаться очень быстро

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Молодая, но уже опытная мама рассказала о семейной жизни

Сейчас Седокова вместе с новорожденным сыном и старшими дочерьми находится в Лос-Анджелесе, где и прошли ее роды. Напомним, что певица стала многодетной мамой — она воспитывает 12-летнюю Алину от первого брака с футболистом Валентином Белькевичем и пятилетнюю Монику от второго супруга Максима Чернявского. Кто является отцом ее сына, пока точно неизвестно.

Журналу Hello, артистка рассказала, как проходят ее будни и как не просто быть многодетной мамой.

«Мама троих детей должна двигаться очень быстро. Если раньше я могла держать в голове четыре-пять дел одновременно, то сейчас приходится помнить двадцать четыре. Бутылочки, экзамены, выпускной в садике, танцы, актерская студия, переходный возраст, «хочу ночевать у подружки», «а когда у тебя был первый секс», «мама, я влюбилась в мальчика в саду», памперсы заканчиваются, стерилизатор для бутылок, вода закончилась, карточка заблокировалась, колесо село, аренда офиса, зарплаты, новая коллекция и подогреватель салфеток для попы - это примерно 10 процентов информации, которую среднестатистическая многодетная мама держит в голове, я - по крайней мере. Но к этому привыкаешь, правда. А еще успокаиваешься, не поверите. Если раньше я хотела достичь абсолютной идиллии, то теперь меня не расстраивает тот факт, что у дочки ярко-красная резинка в волосах не сочетается с зелеными штанами. И главное, что когда ты не успеваешь ничего и дочери приходится самостоятельно собираться в школу, оказывается, что она отлично справляется»,- рассказала Седокова.

«Внезапно куда-то исчезает мама с гипер ответственностью - и появляется просто человек с недостатками. Начинаешь принимать себя такой, какая ты есть, просто потому что другого варианта нет. Для сына, который родился совсем недавно, я не стала нанимать няню. Мне хочется все делать самой. Когда ночью просыпаешься через каждые 15 минут, понимаешь: вот оно, счастье. Устаешь, конечно, но это все равно такая радость...»,- трогательно сказала певица.