Анна Седокова похвасталась фигурой после родов
- Сьогодні, 08:00
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Певица Анна Седокова, ставшая мамой в третий раз 9 апреля, уже через неделю после родов показала свою фотографию в купальнике.
«Приветики. Малышу уже неделька и мы вышли гулять к бассейну. Солнышко и пальмы. Это именно то, что нужно мамочке», — подписала снимок певица (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).
Черный купальный костюм лишь подчеркнул достоинства фигуры знаменитости, которая за время беременности набрала всего пару лишних килограммов. Поклонники Анны были поражены смелостью молодой мамы, а некоторые позавидовали ее бойфренду, отметив, что иметь возлюбленную, которая всего через неделю после родов выглядит так сногсшибательно — это большое везение.
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Сейчас Седокова вместе с новорожденным сыном и старшими дочерьми находится в Лос-Анджелесе, где и прошли ее роды. Напомним, что певица стала многодетной мамой — она воспитывает 12-летнюю Алину от первого брака с футболистом Валентином Белькевичем и пятилетнюю Монику от второго супруга Максима Чернявского. По слухам, отцом новорожденного сына артистки является молодой бизнесмен Артем Комаров. Однако пока эти сплетни не были официально подтверждены.