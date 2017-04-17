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    Анна Седокова похвасталась фигурой после родов

    • Сьогодні, 08:00
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    Певица Анна Седокова, ставшая мамой в третий раз 9 апреля, уже через неделю после родов показала свою фотографию в купальнике.

     «Приветики. Малышу уже неделька и мы вышли гулять к бассейну. Солнышко и пальмы. Это именно то, что нужно мамочке», — подписала снимок певица (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).

    Черный купальный костюм лишь подчеркнул достоинства фигуры знаменитости, которая за время беременности набрала всего пару лишних килограммов. Поклонники Анны были поражены смелостью молодой мамы, а некоторые позавидовали ее бойфренду, отметив, что иметь возлюбленную, которая всего через неделю после родов выглядит так сногсшибательно — это большое везение.

    Приветики Все у нас утро Вот вы со мной уже и ночи проводите ))) Я прочла комменты и поняла , что тема "как привести себя в форму " после и даже до родов очень актуальна !!!! И под словом "форма" я имею считаю вес , в котором ты чувствуешь себя красивой Итак !!!! Я выбрала победитель хештег и это будет #АнютиныМамы @insta_pugovka напиши в DM @lastory_store тебя ждёт подарочек А для тех кто ещё только планирует стать мамочкой или просто хочет быть #суперсексисуперспорт будут рубрики #SedokovaBody и #SedokovaBaby и в них я вам все все расскажу , все все проверю на собственном опыте и ошибусь за вас, чтоб вы этого не делали Я целую вас в щёчки !!! Смотрите мои Instastory я там расскажу что к чему подробнее

    Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

    Сейчас Седокова вместе с новорожденным сыном и старшими дочерьми находится в Лос-Анджелесе, где и прошли ее роды. Напомним, что певица стала многодетной мамой — она воспитывает 12-летнюю Алину от первого брака с футболистом Валентином Белькевичем и пятилетнюю Монику от второго супруга Максима Чернявского. По слухам, отцом новорожденного сына артистки является молодой бизнесмен Артем Комаров. Однако пока эти сплетни не были официально подтверждены.

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