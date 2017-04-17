Анна Седокова похвасталась фигурой после родов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Певица Анна Седокова, ставшая мамой в третий раз 9 апреля, уже через неделю после родов показала свою фотографию в купальнике.

«Приветики. Малышу уже неделька и мы вышли гулять к бассейну. Солнышко и пальмы. Это именно то, что нужно мамочке», — подписала снимок певица (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).

Черный купальный костюм лишь подчеркнул достоинства фигуры знаменитости, которая за время беременности набрала всего пару лишних килограммов. Поклонники Анны были поражены смелостью молодой мамы, а некоторые позавидовали ее бойфренду, отметив, что иметь возлюбленную, которая всего через неделю после родов выглядит так сногсшибательно — это большое везение.

Сейчас Седокова вместе с новорожденным сыном и старшими дочерьми находится в Лос-Анджелесе, где и прошли ее роды. Напомним, что певица стала многодетной мамой — она воспитывает 12-летнюю Алину от первого брака с футболистом Валентином Белькевичем и пятилетнюю Монику от второго супруга Максима Чернявского. По слухам, отцом новорожденного сына артистки является молодой бизнесмен Артем Комаров. Однако пока эти сплетни не были официально подтверждены.