Анна Седокова похвасталась роскошной фигурой и идеальным прессом после родов
- Сьогодні, 13:50
-
Розсилка
Певица опубликовала откровенное фото в соцсети
Популярная певица Анна Седакова, которая не так давно стала мамой в третий раз, не перестает радовать поклонников в соцсети Instagram откровенными снимками. На этот раз певица опубликовала снимок в бюстгальтере и джинсах. Поклонники певицы отметили, что несмотря на недавнюю беременность и роды, пресс и фигура певицы все так же подтянуты. По словам певицы, возвратить былую форму ей помогают активные тренировки.
«Безусловно, до идеальной формы мне еще ну очень далеко, но я обещаю, что буду каждый день над этим работать. Как мое тело поведет себя после рождения третьего ребенка, пока не ясно. Но я настроена решительно, прежде всего для себя! С завтрашнего дня завязываю со всеми вредностями, булочками, кексиками и едой после шести. Перехожу на пятиразовое дробное питание, добавляю много полезностей», - написала Седокова неделю назад, а сегодня продемонстрировала и результат своей работы над телом.
Напомним, что певица Анна Седокова стала мамой в третий раз 8 апреля. Певица родила сына в элитной клинике Cedars-Sinai Medical Center в Лос-Анджелесе, где в свое время рожали Кристина Агилера, Ким Кардашьян, Бритни Спирс и другие звезды. Отцом третьего ребенка Седоковой, как сообщил ряд российских СМИ, стал ее возлюбленный - бизнесмен Артем Комаров.