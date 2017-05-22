  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Анна Седокова рассекретила имя сына

    • Сьогодні, 10:50
    • Розсилка

    Певица Анна Седокова, спустя полтора месяца после родов, поделилась с подписчиками именем своего малыша

    «Это мама Гектора на фото. Мама Алины, Моники и Гектора»  – написала артистка на своей странице в соцсети и опубликовала трогательное фото своей беременности на фоне побережья. Подписчики тут же забросали Седокову комментариями насчет такого необычного выбора и своими предположениями, какое имя подошло бы мальчику лучше. «Вы что действительно так ребенка назвали?» - спросила одна из комментаторов.

    Это мама Гектора на фото Мама Алины , Моники и Гектора

    Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

    В конце концов, певица не выдержала и ответила особо бесцеремонным людям: «Вы серьезно? Вы считаете, что имеете право писать мне, что я не так назвала ребенка? Люди что с вами», - возмутилась девушка.

    Напомним, что недавно певица Анна Седокова родила третьего ребенка – сына Гектора. Имя отца своего малыша девушка пока держит в секрете. Сама же Седокова и ее трое детей проживают в Лос-Анджелесе, где и прошли роды популярной артистки.

    Ранее Анна Седокова рассказывала о том, что мама троих детей должна двигаться очень быстро.
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ