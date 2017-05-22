Анна Седокова рассекретила имя сына

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Певица Анна Седокова, спустя полтора месяца после родов, поделилась с подписчиками именем своего малыша

«Это мама Гектора на фото. Мама Алины, Моники и Гектора» – написала артистка на своей странице в соцсети и опубликовала трогательное фото своей беременности на фоне побережья. Подписчики тут же забросали Седокову комментариями насчет такого необычного выбора и своими предположениями, какое имя подошло бы мальчику лучше. «Вы что действительно так ребенка назвали?» - спросила одна из комментаторов.

Это мама Гектора на фото Мама Алины , Моники и Гектора Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Май 22 2017 в 9:00 PDT

В конце концов, певица не выдержала и ответила особо бесцеремонным людям: «Вы серьезно? Вы считаете, что имеете право писать мне, что я не так назвала ребенка? Люди что с вами», - возмутилась девушка.

Напомним, что недавно певица Анна Седокова родила третьего ребенка – сына Гектора. Имя отца своего малыша девушка пока держит в секрете. Сама же Седокова и ее трое детей проживают в Лос-Анджелесе, где и прошли роды популярной артистки.