Анна Седокова рассекретила имя сына
- Сьогодні, 10:50
-
Розсилка
Певица Анна Седокова, спустя полтора месяца после родов, поделилась с подписчиками именем своего малыша
«Это мама Гектора на фото. Мама Алины, Моники и Гектора» – написала артистка на своей странице в соцсети и опубликовала трогательное фото своей беременности на фоне побережья. Подписчики тут же забросали Седокову комментариями насчет такого необычного выбора и своими предположениями, какое имя подошло бы мальчику лучше. «Вы что действительно так ребенка назвали?» - спросила одна из комментаторов.
В конце концов, певица не выдержала и ответила особо бесцеремонным людям: «Вы серьезно? Вы считаете, что имеете право писать мне, что я не так назвала ребенка? Люди что с вами», - возмутилась девушка.
Напомним, что недавно певица Анна Седокова родила третьего ребенка – сына Гектора. Имя отца своего малыша девушка пока держит в секрете. Сама же Седокова и ее трое детей проживают в Лос-Анджелесе, где и прошли роды популярной артистки.Ранее Анна Седокова рассказывала о том, что мама троих детей должна двигаться очень быстро.