Анна Седокова рассказала о сложных родах и опубликовала первое фото

8 апреля Анна Седокова стала мамой в третий раз.

Сегодня певица опубликовала на своей страничке в Instagram фото из элитной клиники Cedars-Sinai Medical Center в Лос-Анджелесе, где в свое время рожали Кристина Агилера, Ким Кардашьян, Бритни Спирс и другие звезды. Седакова поблагодарила поклонников за поддержку и поздравления, и отметила, что роды были сложными.

«Привет. Да, это правда, мы родились. Спасибо вам огромное за поздравления, спасибо за бесконечные смс, письма с пожеланиями счастья, нам очень-очень приятно. Было немного сложновато в эти дни. Как-нибудь потом я расскажу, через что нам с малышом пришлось пройти, но кажется, сейчас все позади. Мы все вместе, только что покушали и он заснул, а я решила вам написать. Мы вас очень любим!», - подписала фотоснимок новоиспеченная мамочка.