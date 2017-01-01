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    Анна Седокова родила сына

    • Сьогодні, 09:26
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    Анна Седокова в третий раз стала мамой. В одной из американских клиник певица родила сына

    В семье Анны Седоковой пополнение! В одной из американских клиник певица родила третьего ребенка — мальчика. Как сообщают СМИ, и мама, и новорожденный малыш чувствуют себя хорошо. По некоторым данным, отец ребенка, Артем Комаров, сейчас находится в Москве, но уже в ближайшее время готов вылететь в Америку к Анне и их общему сыну. 

    Напомним, о своем интересном положении Анна Седокова рассказала уже будучи на последних месяцах беременности. Позже певица рассекретим и пол малыша, признавшись, что родит первого сына. Вскоре в сети появилась информация, что артистка собирается замуж за отца своего ребенка — обеспеченного молодого человека Артема Комарова.

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    Анна Седокова родила сына
    Анна Седокова родила сына
    Анна Седокова родила сына
    Анна Седокова родила сына
    Анна Седокова родила сына
    Анна Седокова родила сына
    Анна Седокова родила сына
    Анна Седокова родила сына
    Анна Седокова родила сына
    Анна Седокова родила сына

    Во время беременности Анна продолжала заниматься творчеством и вела активный образ жизни. Подробностями своей беременности и самочувствия певица часто делилась в блоге. 

     Сейчас Анна воспитывает двух дочек от предыдущих браков — Алину и Монику. В блоге певица рассказывала, что девочки с нетерпением ждали появления на свет братика. 

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