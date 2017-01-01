Анна Седокова родила сына

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Анна Седокова в третий раз стала мамой. В одной из американских клиник певица родила сына

В семье Анны Седоковой пополнение! В одной из американских клиник певица родила третьего ребенка — мальчика. Как сообщают СМИ, и мама, и новорожденный малыш чувствуют себя хорошо. По некоторым данным, отец ребенка, Артем Комаров, сейчас находится в Москве, но уже в ближайшее время готов вылететь в Америку к Анне и их общему сыну.

Напомним, о своем интересном положении Анна Седокова рассказала уже будучи на последних месяцах беременности. Позже певица рассекретим и пол малыша, признавшись, что родит первого сына. Вскоре в сети появилась информация, что артистка собирается замуж за отца своего ребенка — обеспеченного молодого человека Артема Комарова.

Во время беременности Анна продолжала заниматься творчеством и вела активный образ жизни. Подробностями своей беременности и самочувствия певица часто делилась в блоге.

Сейчас Анна воспитывает двух дочек от предыдущих браков — Алину и Монику. В блоге певица рассказывала, что девочки с нетерпением ждали появления на свет братика.