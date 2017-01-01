Анна Седокова: Я два раза была замужем, сейчас выхожу в третий раз

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Молодая мама готовится к свадьбе

Певица, которая воспитывает двоих дочерей — 12-летнюю Алину и пятилетнюю Монику от предыдущих отношений, родила долгожданного сына от нынешнего бойфренда, бизнесмена Артема Комарова.

Малыша назвали необычным именем Гектор. А недавно счастливая мама сообщила прессе, что готовится к свадьбе с отцом своего третьего ребенка.

«Мы с его папой счастливы, что так получилось. Оба безумно любим сына… В вопросах семьи я достаточно консервативна. Я считаю, что главный в семье — мужчина. А роль женщины — помогать, поддерживать, оберегать, заботиться и любить. Я два раза была замужем, сейчас выхожу в третий раз», — цитирует Анну журнал Grazia.

Однако раскрывать других подробностей скоро свадьбы Седокова не стала. Поклонники гадают, где пройдет церемония бракосочетания, будет ли она скромной или, наоборот, молодожены устроят пышное торжество. Но все вопросы фанатов и их предположения певица оставила без комментариев.