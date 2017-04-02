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    Анна Винтур впервые стала бабушкой

    • Сьогодні, 14:44
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    Сын Анны Винтур Чарли Шаффер и его жена Лиззи стали родителями еще 28 марта

    Главный редактор журнала Vogue Анна Винтур  принимает поздравления, на этот раз никак не связанные с ее многочисленными профессиональными заслугами - легендарный главный редактор американского журнала Vogue впервые стала бабушкой. У 67-летней Винтур родилась внучка.

    Сын Анны Винтур Чарли Шаффер и его жена Лиззи стали родителями еще 28 марта. У влюбленных родилась дочка, которую назвали Каролин. О пополнении в семье Лиззи рассказала миру через свой аккаунт в Instagram, опубликовав фото малышки. Чуть позже снимком с девочкой поделилась и новоиспеченная тетя - дочь Анны Винтур Би Шаффер.

    «Добро пожаловать, малышка Каролин»,- подписала снимок Лиззи.

    Напомним, что недавно стало известно, что дочь Анны Винтур выходит замуж за сына Франки Соццани Франческо Карроззини.
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