Анна Винтур впервые стала бабушкой

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Сын Анны Винтур Чарли Шаффер и его жена Лиззи стали родителями еще 28 марта

Главный редактор журнала Vogue Анна Винтур принимает поздравления, на этот раз никак не связанные с ее многочисленными профессиональными заслугами - легендарный главный редактор американского журнала Vogue впервые стала бабушкой. У 67-летней Винтур родилась внучка.

Сын Анны Винтур Чарли Шаффер и его жена Лиззи стали родителями еще 28 марта. У влюбленных родилась дочка, которую назвали Каролин. О пополнении в семье Лиззи рассказала миру через свой аккаунт в Instagram, опубликовав фото малышки. Чуть позже снимком с девочкой поделилась и новоиспеченная тетя - дочь Анны Винтур Би Шаффер.

«Добро пожаловать, малышка Каролин»,- подписала снимок Лиззи.

Напомним, что недавно стало известно, что дочь Анны Винтур выходит замуж за сына Франки Соццани Франческо Карроззини.