Антонио Бандерас рассказал о последствиях сердечного приступа

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На недавней пресс-конференции, приуроченной к открытию кинофестиваля в родном городе актера Малаге, Антонио Бандерас обрадовал поклонников информацией о своем здоровье.

После того, как в СМИ появились данные о повторной госпитализации с сердечным приступом, фанаты актера не на шутку забеспокоились.

Однако, 56-летний «Зорро» уверил всех, что «это было не серьезно». И, чтобы доказать, что чувствует себя прекрасно, он даже станцевал на сцене фламенко

«Я перенес сердечный приступ 26 января, но это не было серьезным и не вызвало никаких последствий» , — рассказал актер испанским СМИ. Он добавил, что в то время, он предположил, что это была просто незначительная боль в сердце, и он даже не задумывался об этом, пока его не госпитализировали на короткое время.

По словам Бандероса, СМИ описали все намного драматичнее, чем это было на самом деле. Более того, новости о повторной госпитализации Антонио назвал «сердечным пресс-приступом «. На самом деле недавний визит в швейцарскую клинику нужен был, чтобы проверить общее состояние здоровья. И представители актера подтвердили, что он «абсолютно здоров».

Джерело: graziamagazine.ru