Антонио Бандерас вышел на связь после экстренной госпитализации
- Сьогодні, 17:23
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Розсилка
Сегодня утром мировые СМИ облетела пугающая новость - Антонио Бандерас госпитализирован с резкой сердечной болью, возникшей у него во время тренировки в спортзале.
Не успели поклонники как следует поволноваться, как медики уже объявили, что с Бандерасом все в порядке и скоро он будет отправлен домой. Так и случилось. В данный момент Антонио в компании своей возлюбленной Николь Кемпел прогуливается по парку и передает всем фанатам "привет" в Instagram.
Джерело: Hello!