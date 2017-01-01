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    Шоу-біз

    Антонио Бандерас вышел на связь после экстренной госпитализации

    • Сьогодні, 17:23
    • Розсилка

    Сегодня утром мировые СМИ облетела пугающая новость - Антонио Бандерас госпитализирован с резкой сердечной болью, возникшей у него во время тренировки в спортзале.

    Не успели поклонники как следует поволноваться, как медики уже объявили, что с Бандерасом все в порядке и скоро он будет отправлен домой. Так и случилось. В данный момент Антонио в компании своей возлюбленной Николь Кемпел прогуливается по парку и передает всем фанатам "привет" в Instagram.

    Прогуливается Антонио в одной из природных зон городка Кобхэм, графство Суррей. Актер переехал сюда в 2015 году, купив вместе с Николь дом стоимостью три миллиона долларов. Особняк находится недалеко от Центрального колледжа искусства и дизайна, где Антонио изучает моду. По завершении учебного курса Бандерас хочет выпустить свою линию одежды.

    Джерело: Hello!

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