Антонио Бандерас вышел на связь после экстренной госпитализации



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сегодня утром мировые СМИ облетела пугающая новость - Антонио Бандерас госпитализирован с резкой сердечной болью, возникшей у него во время тренировки в спортзале.

Не успели поклонники как следует поволноваться, как медики уже объявили, что с Бандерасом все в порядке и скоро он будет отправлен домой. Так и случилось. В данный момент Антонио в компании своей возлюбленной Николь Кемпел прогуливается по парку и передает всем фанатам "привет" в Instagram.

«Наслаждаемся природой после небольшого испуга. Целую вас», - написал Антонио. Прогуливается Антонио в одной из природных зон городка Кобхэм, графство Суррей. Актер переехал сюда в 2015 году, купив вместе с Николь дом стоимостью три миллиона долларов. Особняк находится недалеко от Центрального колледжа искусства и дизайна, где Антонио изучает моду. По завершении учебного курса Бандерас хочет выпустить свою линию одежды.

Джерело: Hello!