Ариана Гранде оплатит похороны жертв теракта в Манчестере

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Ариана Гранде

Артистка предлагает финансово помочь семьям погибших во время трагического происшествия

Американская певица Ариана Гранде предложила близким погибших во время кровавого теракта в Манчестере финансовую помощь.

Артистка хочет оплатить похороны жертв трагического события. Соответствующее сообщение появилось на фан-странице Гранде в Twitter

«Новости от Арианы: Ариана нашла семьи, близкие которых умерли прошлой ночью. Она собирается оплатить похороны», - говорится в сообщении, пишет unilad.co.ru

Напомним, американская певица Ариана Гранде, на концерте которой в Манчестере произошел теракт, решила прервать гастрольный тур и вернулась на родину.

Сейчас 23-летняя певица чувствует себя эмоционально опустошенной и до сих пор пребывает в шоке от случившегося.

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