Ариана Гранде прервала гастроли и вернулась в США после теракта на ее концерте

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Певица чувствует себя эмоционально разбитой

Американская певица Ариана Гранде, на концерте которой в Манчестере произошел теракт, решила прервать гастрольный тур и вернулась на родину.

Сейчас 23-летняя певица чувствует себя эмоционально опустошенной и до сих пор пребывает в шоке от случившегося. Однако при отмене тура она руководствовалась не только психологическим состоянием, но и вопросами безопасности проведения следующих выступлений.

Как сообщает The New York Post, на концерте в Манчестере присутствовала мать певицы, Джоан Гранде. Сразу после взрыва она оказывала помощь зрителям.

В рамках гастрольного тура Ариана Гранде должна была выступить в Лондоне 25 и 26 мая.

Напомним, в результате теракта на концерте в Манчестере погибли 22 человека, среди них были подростки.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

Напомним, Ким Кардашьян жестко раскритиковали за пост о теракте в Манчестере.

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