Ариана Гранде прервала гастроли и вернулась в США после теракта на ее концерте
- Сьогодні, 11:39
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Певица чувствует себя эмоционально разбитой
Американская певица Ариана Гранде, на концерте которой в Манчестере произошел теракт, решила прервать гастрольный тур и вернулась на родину.
Сейчас 23-летняя певица чувствует себя эмоционально опустошенной и до сих пор пребывает в шоке от случившегося. Однако при отмене тура она руководствовалась не только психологическим состоянием, но и вопросами безопасности проведения следующих выступлений.
Как сообщает The New York Post, на концерте в Манчестере присутствовала мать певицы, Джоан Гранде. Сразу после взрыва она оказывала помощь зрителям.
В рамках гастрольного тура Ариана Гранде должна была выступить в Лондоне 25 и 26 мая.
Напомним, в результате теракта на концерте в Манчестере погибли 22 человека, среди них были подростки.
Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».
Напомним, Ким Кардашьян жестко раскритиковали за пост о теракте в Манчестере.
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