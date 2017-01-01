  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Ариана Гранде прервала гастроли и вернулась в США после теракта на ее концерте

    • Сьогодні, 11:39
    • Розсилка

    Певица чувствует себя эмоционально разбитой

    Американская певица Ариана Гранде, на концерте которой в Манчестере произошел теракт, решила прервать гастрольный тур и вернулась на родину.

    Сейчас 23-летняя певица чувствует себя эмоционально опустошенной и до сих пор пребывает в шоке от случившегося. Однако при отмене тура она руководствовалась не только психологическим состоянием, но и вопросами безопасности проведения следующих выступлений.

    Как сообщает The New York Post, на концерте в Манчестере присутствовала мать певицы, Джоан Гранде. Сразу после взрыва она оказывала помощь зрителям.

    В рамках гастрольного тура Ариана Гранде должна была выступить в Лондоне 25 и 26 мая.

    Напомним, в результате теракта на концерте в Манчестере погибли 22 человека, среди них были подростки.

    Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

    Напомним, Ким Кардашьян жестко раскритиковали за пост о теракте в Манчестере.

    Также читайте: Теракт в Манчестере. Все о концерте, на котором произошла трагедия

     

     

     

    Читайте також
    теракт США
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ