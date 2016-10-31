  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Арнольд Шварценеггер подтвердил свое возвращение в следующем «Терминаторе»

    • Сьогодні, 15:00
    • Розсилка

    Несмотря на откровенный провал «Терминатор: Генезис» в прокате, франшиза о Терминаторе по-прежнему жива.

    В ходе кинофестиваля в Каннах Арнольд Шварценеггер порадовал поклонников киносаги сообщением о том, что зрители все-таки увидят «Терминатор 6», а сам актер еще раз вернется к роли, обеспечившей ему мировую известность.

    В интервью изданию Screen в рамках Каннского кинофестиваля Шварценеггер рассказал, что не так давно встречался с Джеймсом Кэмероном, создателем оригинального «Терминатора» - и уже успел обсудить с ним продолжение франшизы, продюсированием следущего фильма которой Кэмерон займется лично. «У Джеймса есть несколько отличных идей, как продолжить франшизу», подчеркнул Шварценеггер. «Я буду в этом фильме».

    Джерело: popcornnews

    Читайте також
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ