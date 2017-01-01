Арнольд Шварценеггер запланировал возвращение к роли Терминатора



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Paramount не хочет браться за франшизу, но есть еще 15 студий, которые готовы за нее взяться - Шварценеггер

Как заявляет актер, слухи о том, что он больше не связан с франшизой, на самом деле вымысел. Об этом Шварценеггер сообщил в интервью изданию Fandango.

По его словам, студия Paramount действительно не заинтересована во франшизе о Терминаторе, но это не значит, что она завершена: «Не хочу называть эти сообщения, как говорит президент, фейковыми новостями, но люди зачем-то пишут их, понятия не имею почему. Paramount не хочет браться за франшизу, но есть еще 15 студий, которые готовы за нее взяться. Это же ведь не значит, что франшиза закрыта, так? Это лишь означает, что наши продюсеры ведут переговоры с другой студией, но я не могу разглашать какие-либо детали. Будет специальный анонс. Но да, франшиза о Терминаторе не закончится. И не забудьте, что после 2018 года права на нее возвращаются Джеймсу Кэмерону, так что продолжению быть».

О том, что Шварценеггер не будет больше участвовать в фильмах о Терминаторе, впервые сообщило в конце марта издание New York Daily News. По полученной им информации, Paramount полностью закрыла для себя вопрос о продолжении саги и сотрудничества над ее созданием с Железным Арни.

Виной тому провал позапрошлогоднего фильма «Терминатор: Генезис», который при бюджете в 155 млн долларов собрал в США лишь 89,8 миллиона (всего по миру он заработал 440,6 миллиона).

В 2019-м права на франшизу вернутся ее создателю Джеймсу Кэмерону, поэтому студия могла до этого момента снять еще один фильм из нее, однако, судя по всему, отказалась от подобных планов.

Ожидается, что шестой лентой из саги о противостоянии людей и роботов займется режиссер «Дэдпула» Тим Миллер.

Среди недавних актерских работ Арнольда Шварценеггера — драма «Последствия», которая выйдет в российский прокат 6 апреля 2017 года.