Арсен Мирзоян устроил просмотр «Джеральдины» для своих



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Украинский артист в День весны презентовал клип на композицию «Джеральдина».

Презентация стала абсолютным сюрпризом для его поклонниц. Мирзоян устроил импровизированный домашний кинотеатр в социальных сетях.

8 марта на своих официальных страницах артист опубликовал клип с комментарием "Поздравляю всех женщин с праздником весны! Именно сегодня - спешилфою! Люблю, целую, обнимаю. Праздничный, допремьерный показ, но ровно в 00:00 ссылка исчезнет". Подарок оценили. Видео успело собрать тысячи просмотров, но как и обещал артист, в полночь исчезла.

Напомним. что песня «Джеральдина» впервые прозвучала в рамках национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2017». Но, к сожалению, в этом году Арсену не повезло.

Украину на песенном конкурсе «Евровидение-2017» представит группа O.Torvald c песней Time.

Их песня победила в финале национального отбора, который проходил в Киеве 25 февраля 2017 года.