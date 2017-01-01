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    Арсен Мирзоян устроил просмотр «Джеральдины» для своих

    • Сьогодні, 11:43
    • Розсилка

    Украинский артист в День весны презентовал клип на композицию «Джеральдина».

    Презентация стала абсолютным сюрпризом для его поклонниц. Мирзоян устроил импровизированный домашний кинотеатр в социальных сетях.

    8 марта на своих официальных страницах артист опубликовал клип с комментарием "Поздравляю всех женщин с праздником весны! Именно сегодня - спешилфою! Люблю, целую, обнимаю. Праздничный, допремьерный показ, но ровно в 00:00 ссылка исчезнет". Подарок оценили. Видео успело собрать тысячи просмотров, но как и обещал артист, в полночь исчезла.

    Напомним. что песня  «Джеральдина» впервые прозвучала в рамках национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2017». Но, к сожалению, в этом году Арсену не повезло.

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    Арсен Мирзоян устроил просмотр «Джеральдины» для своих
    Арсен Мирзоян устроил просмотр «Джеральдины» для своих
    Арсен Мирзоян устроил просмотр «Джеральдины» для своих
    Арсен Мирзоян устроил просмотр «Джеральдины» для своих
    Арсен Мирзоян устроил просмотр «Джеральдины» для своих
    Арсен Мирзоян устроил просмотр «Джеральдины» для своих

    Украину на песенном конкурсе «Евровидение-2017» представит группа O.Torvald c песней Time.

    Их песня победила в финале национального отбора, который проходил в Киеве 25 февраля 2017 года.

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