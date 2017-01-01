Bandura Style: песню O.Torvald для «Евровидения-2017» сыграли на украинском народном инструменте



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Накануне первого полуфинала международного песенного конкурса «Евровидение-2017», коллектив Bandura Style кавер версию песни Time .

«В первую очередь, мы хотели поддержать наших исполнителей на «Евровидении-2017». И решили сделать это именно таким способом. Но этот творческий эксперимент имеет и другую цель. Как и в прошлом году, когда мы сделали кавер на «1944» Джамалы, главной целью проекта Bandura Style было показать что на бандуре можно сыграть абсолютно все!»,- рассказал Karabas live фронтмен коллектива Bandura Style Ярослав Джусь.

Как звучит launge-версия песни Time в исполнении Bandura Style смотрите прямо сейчас!