Барак Обама не смог скрыть восхищения женой Мишель на вручении премии



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Снимок четы Обама, наделавший шуму в сети

Чтобы получить престижный приз, Обама появился на церемонии вместе с женой Мишель

В воскресенье, 7 мая, в Бостоне состоялось вручение премии Фонда Джона Кеннеди «Черты мужества». Главным гостем мероприятия стал 44-й президент США Барак Обама, удостоившийся награды за «выдающиеся достижении в течение двух этапов президентства в непростых условиях мирового противостояния». Чтобы получить престижный приз, Обама, конечно же, появился на церемонии вместе с женой Мишель. Когда она поднималась на сцену, фотографам удалось сделать довольно забавный кадр: они поймали «оценивающее» выражение лица экс-лидера Америки. Он заинтересованно смотрел на жену, не скрывая улыбки. Снимок уже успел набрать популярность в сети, вызвав бурное обсуждение.

Возможно, в тот самый момент Барак Обама просто собирался с мыслями, ведь его благодарственная речь после получения премии была наполнена шутками и, по большей части, связана с Мишель.

«Я хотел бы также поблагодарить свою жену, которая оставалась со мной на протяжении всего этого времени, ведь она чувствовала, что это и ее долг быть вместе со своей страной. Но как только она сложила полномочия, было не так ясно, останется ли она со мной», – пошутил Обама.

Барак и Милешь Обама

Неоднозначное высказывание Барака могло вызвать массу вопросов, но он быстро убедил всех в том, что у них с Мишель нет никаких проблем в отношениях.

«Я люблю свою жену и очень благодарен ей. Я считаю, что Америке очень сильно повезло с бывшей первой леди страны», – подчеркнул политик.

Напомним, что Барак и Мишель Обама поженились в 1992 году. Знаменитая чета воспитывает двух дочерей – Малию Энн и Сашу.





Джерело: Spletnik