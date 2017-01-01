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    Барак Обама не смог скрыть восхищения женой Мишель на вручении премии

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    Снимок четы Обама, наделавший шуму в сети
    Снимок четы Обама, наделавший шуму в сети

    Чтобы получить престижный приз, Обама появился на церемонии вместе с женой Мишель

    В воскресенье, 7 мая, в Бостоне состоялось вручение премии Фонда Джона Кеннеди «Черты мужества». Главным гостем мероприятия стал 44-й президент США Барак Обама, удостоившийся награды за «выдающиеся достижении в течение двух этапов президентства в непростых условиях мирового противостояния». Чтобы получить престижный приз, Обама, конечно же, появился на церемонии вместе с женой Мишель. Когда она поднималась на сцену, фотографам удалось сделать довольно забавный кадр: они поймали «оценивающее» выражение лица экс-лидера Америки. Он заинтересованно смотрел на жену, не скрывая улыбки. Снимок уже успел набрать популярность в сети, вызвав бурное обсуждение.

    Возможно, в тот самый момент Барак Обама просто собирался с мыслями, ведь его благодарственная речь после получения премии была наполнена шутками и, по большей части, связана с Мишель.

    «Я хотел бы также поблагодарить свою жену, которая оставалась со мной на протяжении всего этого времени, ведь она чувствовала, что это и ее долг быть вместе со своей страной. Но как только она сложила полномочия, было не так ясно, останется ли она со мной», – пошутил Обама.

    Барак и Милешь Обама
    Барак и Милешь Обама

    Неоднозначное высказывание Барака могло вызвать массу вопросов, но он быстро убедил всех в том, что у них с Мишель нет никаких проблем в отношениях.

    «Я люблю свою жену и очень благодарен ей. Я считаю, что Америке очень сильно повезло с бывшей первой леди страны», – подчеркнул политик.

    Напомним, что Барак и Мишель Обама поженились в 1992 году. Знаменитая чета воспитывает двух дочерей – Малию Энн и Сашу.

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    Барак Обама не смог скрыть восхищения женой Мишель на вручении премии
    Барак Обама не смог скрыть восхищения женой Мишель на вручении премии
    Барак Обама не смог скрыть восхищения женой Мишель на вручении премии
    Барак Обама не смог скрыть восхищения женой Мишель на вручении премии
    Барак Обама не смог скрыть восхищения женой Мишель на вручении премии


     

     

     

     

     

    Джерело: Spletnik

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