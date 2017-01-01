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    Шоу-біз

    Батюшку на бис! Священники в шоу «Голос» – проверенный фокус продюсеров?

    • Сьогодні, 21:54
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    <i>Священник Олександр Клименко</i>
    Фото: Факты и комментарии
    Священник Олександр Клименко

    На сцене всемирно известного талант-шоу популярные церковнослужители побеждают не впервые

    Священник Олександр Клименко, викарий Джон Баррон, сестра Кристина Скуччия и парень из церковного хора Джордан Смит – кто они, эти люди которые вошли в историю телепроекта The voice global.

    Популярное во всем мире шоу The voice выросло в Голландии. После успеха проекта The Voice of Holland франшизу купили более 50 стран. В этом списке США , Англия, Германия, Франция, Россия, Сербия и множество других.  «Голос країни» сразу же полюбился и украинскому зрителю, В который раз многомиллионная аудитория ожидала оглашения очередного ттриумфатора. И вот он уже известен  - победителем 7-го сезона песенного шоу стал 33 летний священник московской церкви в Украине Александр Клименко. Пока в соцсетях с воодушлением обсуждают такой неожиданный выбор украинского зрителя, обратим внимание на то, что церковнослужители на сцене этого проекта – обычный сценарный ход. И не исключено, что удачная заготовка кочует странами не случайно, поскольку продюсеры проекта очень часто заимствуют опыт друг друга.

    Великобритания

    Викарий Джон Баррон покорил публику своим вокалом в The voice UK.  Зрители аплодировали стоя и всячески поддерживали участника, но, несмотря на такое феерическое выступление, судьи так и не нажали на красную кнопку.

    Джон не огорчился и продолжил сочетать свою любовь  к Богу и музыке.

    Италия

    Сестра Кристина Скуччия, которая выходила на сцену в традиционном черном одеянии, с крестом и постоянно благодарила Бога, не просто дошла до финала, а стала победительницей первого сезона на известного шоу на Аппенинах.

    «Я здесь не для того, чтобы начать карьеру певицы, я хочу донести до людей послание», – прокомментировала победу Кристина. 25 летняя монахиня заявила, что выполняет пожелание Папы Римского Франциска, который призвал католическую церковь стать ближе к народу.

    Америка

    Победитель 9-го сезона The Voice America Джордан Смит – христианский музыкант, чей голос затмил в чартах певицу Адель. 

    Божественное ли это проведение или же врожденный талант, но 22 летнему парню из церковного хора удалось покорить своим голосом самых искушенных жюри и выступить перед самим Бараком Обамой.

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    Россия

    Иеромонах Фотий – священнослужитель из России, которому удалось прославиться на сцене российского «Голоса» и даже выступить в Кремле. Отец Фотий стал победителем  4-го сезона проекта , но признался, что не чувствует себя звездой шоу-бизнеса.

    Также он прокомментировал и возможные планы по поводу Евровидения: «Про меня много слухов ходит, но я на них не реагирую и не обижаюсь.Что же касается «Евровидения» то нет,  я бы отказался в любом случае».

    Голос країни 2017
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