Батюшку на бис! Священники в шоу «Голос» – проверенный фокус продюсеров?

Фото: Факты и комментарии Священник Олександр Клименко

На сцене всемирно известного талант-шоу популярные церковнослужители побеждают не впервые

Священник Олександр Клименко, викарий Джон Баррон, сестра Кристина Скуччия и парень из церковного хора Джордан Смит – кто они, эти люди которые вошли в историю телепроекта The voice global.

Популярное во всем мире шоу The voice выросло в Голландии. После успеха проекта The Voice of Holland франшизу купили более 50 стран. В этом списке США , Англия, Германия, Франция, Россия, Сербия и множество других. «Голос країни» сразу же полюбился и украинскому зрителю, В который раз многомиллионная аудитория ожидала оглашения очередного ттриумфатора. И вот он уже известен - победителем 7-го сезона песенного шоу стал 33 летний священник московской церкви в Украине Александр Клименко. Пока в соцсетях с воодушлением обсуждают такой неожиданный выбор украинского зрителя, обратим внимание на то, что церковнослужители на сцене этого проекта – обычный сценарный ход. И не исключено, что удачная заготовка кочует странами не случайно, поскольку продюсеры проекта очень часто заимствуют опыт друг друга.

Великобритания

Викарий Джон Баррон покорил публику своим вокалом в The voice UK. Зрители аплодировали стоя и всячески поддерживали участника, но, несмотря на такое феерическое выступление, судьи так и не нажали на красную кнопку.

Джон не огорчился и продолжил сочетать свою любовь к Богу и музыке.

Италия

Сестра Кристина Скуччия, которая выходила на сцену в традиционном черном одеянии, с крестом и постоянно благодарила Бога, не просто дошла до финала, а стала победительницей первого сезона на известного шоу на Аппенинах.

«Я здесь не для того, чтобы начать карьеру певицы, я хочу донести до людей послание», – прокомментировала победу Кристина. 25 летняя монахиня заявила, что выполняет пожелание Папы Римского Франциска, который призвал католическую церковь стать ближе к народу.

Америка

Победитель 9-го сезона The Voice America Джордан Смит – христианский музыкант, чей голос затмил в чартах певицу Адель.

Божественное ли это проведение или же врожденный талант, но 22 летнему парню из церковного хора удалось покорить своим голосом самых искушенных жюри и выступить перед самим Бараком Обамой.

Россия

Иеромонах Фотий – священнослужитель из России, которому удалось прославиться на сцене российского «Голоса» и даже выступить в Кремле. Отец Фотий стал победителем 4-го сезона проекта , но признался, что не чувствует себя звездой шоу-бизнеса.

Также он прокомментировал и возможные планы по поводу Евровидения: «Про меня много слухов ходит, но я на них не реагирую и не обижаюсь.Что же касается «Евровидения» то нет, я бы отказался в любом случае».