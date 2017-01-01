Бебешко похвастался, что это он в свое время он помогал Виннику писать первый альбом

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Олег Винник пользуется бешеной популярностью в Украине

Продюсер признался, что именно он в своем время открыл талант Винника для украинской публики

Шесть лет назад, по словам украинского продюсера Владимира Бебешко, он записывал первый альбом невероятно популярного в Украине артисту Олегу Виннику. Об этом он рассказал во время своего интервью «Главкому».

«Он приехал из Германии, был там оперным певцом, пришел ко мне со своим продюсером. Говорят: «Володя, помоги, надо записать несколько вещей». Мы записали классные вещи, половину альбома. И с теми песнями он стартанул. Затем он от меня ушел, начал делать уже свое, и мне не очень было это интересно. Но у нас прекрасные отношения, он меня очень уважает, потому что я был первым, кто его поддержал», - отметил в интервью Бебешко.

Владимир Бебешко, фото: Главком

Отметим, что в последнем клипе проекта Бебешко «Пающие трусы» на стене в камере заключения, где находятся по сюжету клипа участницы коллектива, висит фотография Олега Винника. По сценарию, одна из девушек в прошлом избивала других женщин на концерте певца.

Напомним, что 5, 7 и 8 марта в Киеве с чрезвычайным успехом прошли концерты самого гастролирующего артиста страны Олега Винника. Певец представил новую программу «Моя Душа ...», в очередной раз удивив зрителей светомузыкальным шоу, спецэффектами и сюрпризами.

Ежегодно Олег Винник дает не менее 150 сольных концертов и входит в тройку исполнителей, чьи песни наиболее часто открывают в интернете и соцсетях. Новая концертная программа «Моя душа ...» будет представлена во всеукраинском туре певца, который охватит более 20 городов.

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