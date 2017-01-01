Бельгийская модель заявила о своей интерсексуальности

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Крик души топ-модели в попытке «сломать табу» в вопросе интерсексуалов

Интерсексуальность – это вариативность половых характеристик, которая не вписывается в традиционное представление о мужских и женских телах. К ним относятся вариации гениталий, половых желез или хромосомного набора. Некоторые интерсекс-вариации обнаруживаются сразу после рождения ребенка, а многие – только в период полового созревания или позже.

29-летняя бельгийская модель Ханна Габи Oдиль работала с Alexander Wang, Chanel, Dior и другими известными брендами. Только сейчас успешная бельгийка решилась рассказать о совершенно иной части своей жизни - признавшись в том, что она интерсексуал.

В интервью для USA Today Одиль рассказала, что родилась с синдромом нечувствительности к андрогенам – врожденным эндокринным нарушением полового развития, вызванным мутацией гена, отвечающего за андрогеновый рецептор. После рождения у нее обнаружили внутреннее неопущения яичек, а когда Ханне было 10, родители сказали, что если ей не удалят семенники - у нее будет огромная вероятность заболеть раком и она никогда не сможет развиваться «как нормальная, женственная девочка». Таким образом, модель согласилась на операцию, а в 18 лет провела вагинальную реконструктивную хирургию.

Топ-модель объяснила: она хочет рассказать общественности о том, как родители детей-интерсексуалов иногда принуждают их к операции либо без их согласия, либо без полного понимания о происходящем. В основном эти операции проводятся для того, чтобы сделать их более «мужественными» или «женственными», а вовсе не потому, что действительно необходимы по медицинским показаниям. «Это не так уж важно, что я интерсексуал, - сказала она изданию USA Today. - Гораздо важнее, что если бы мои родители были со мной честны с самого начала – я бы не получила такую огромную психологическую травму из-за того, что они со мной сделали».

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