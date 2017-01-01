Белла Хадид надела чоху от грузинского дизайнера Дэвида Комы

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20-летняя американская супермодель Изабелла Хаир Хадид, известная в мире моды как Белла Хадид (Bella Hadid), появилась на публике в костюме-чохе от Дэвида Комы.

Британский дизайнер грузинского происхождения в своей последней коллекции впервые использовал элементы грузинской национальной одежды.

Таким образом, коллекция осень-зима 2017/2018 стала настоящим переворотом в его творчестве. Идеально скроенная двойка, вдохновленная грузинским национальным костюмом — чохой, не оставила равнодушной и Беллу Хадид.

Модель выбрала брючный костюм от Кома цвета электрик для встречи с прессой пред началом продаж нового аромата люксового итальянского бренда Bulgari, который проходил в Риме, сообщает newsgeorgia.ge. Белла является лицом парфюма, получившего название Goldea The Roman Night.

Лаконичный образ от грузинского дизайнера Хадид дополнила аксессуарами от Bulgari.