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    Белла Хадид надела чоху от грузинского дизайнера Дэвида Комы

    • Сьогодні, 09:26
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    20-летняя американская супермодель Изабелла Хаир Хадид, известная в мире моды как Белла Хадид (Bella Hadid), появилась на публике в костюме-чохе от Дэвида Комы.

    Британский дизайнер грузинского происхождения в своей последней коллекции впервые использовал элементы грузинской национальной одежды.

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    Таким образом, коллекция осень-зима 2017/2018 стала настоящим переворотом в его творчестве. Идеально скроенная двойка, вдохновленная грузинским национальным костюмом — чохой, не оставила равнодушной и Беллу Хадид.

    Модель выбрала брючный костюм от Кома цвета электрик для встречи с прессой пред началом продаж нового аромата люксового итальянского бренда Bulgari, который проходил в Риме, сообщает newsgeorgia.ge. Белла является лицом парфюма, получившего название Goldea The Roman Night.

    Лаконичный образ от грузинского дизайнера Хадид дополнила аксессуарами от Bulgari.

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