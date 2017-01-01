Белла Хадид открыто флиртует с женатыми миллионером

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instagram.com/bellahadid Супермодель Белла Хадид

После того, как в конце прошлого года Белла Хадид рассталась с музыкантом The Weeknd после полутора лет отношений, модель ушла с головой в работу и даже не думала о новых романах.

Чего не скажешь об экс-бойфренде Беллы: буквально через пару месяцев после расставания The Weeknd уже закрутил роман с Селеной Гомес и, кажется, очень с ней счастлив. Видимо, Хадид-младшая решила наверстать упущенное и найти себе новую любовь: постарше и побогаче.

Как говорят инсайдеры, Белла положила глаз на владельца отеля Sanctuary Hotel на Таймс-сквер Хэнка Фрейда. Говорят, они познакомились в самолете: Хадид и бизнесмен сидели на соседних местах и весь полет разговаривали, шутили и даже обменялись телефонами (зачем-то). Только вот Хэнк звонить Белле не торопился, поэтому сексапильная красотка написала первой, пригласила на свидание, но потерпела поражение: Фрейд оказался женат и отказал ей во встрече. Чем закончилось общение Беллы и Хэнка, история умалчивает, однако бизнесмен пригласил модель и ее друзей на вечеринку на крыше в его отеле. Интересно, а что думает по этому поводу жена Фрейда?

Джерело: graziamagazine.ru