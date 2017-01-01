  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Белла Хадид шокировала Канны прозрачным платьем без нижнего белья

    • Сьогодні, 11:19
    • Розсилка

    Модель Белла Хадид вместе с другими звездами посетила вечеринку amfAR Gala

    Звезда в прозрачном платье осуществила фурор на красной дорожке в Hotel du Cap-Eden-Roc.

    Модель позировала в нарядах от Ralph & Russo роскошно украшенном камнями. На Белле не было бюстгальтера и пикантные места прикрывали крошечные трусики.

    В прошлом году звезда запомнилась появлением на Лазурном побережье в красном платье, под которым не было вообще нижнего белья, и во всей красе продемонстрировало формы модели.

    Среди других звезд, которые сияли на красной дорожке были Николь Кидман, Ирина Шейк, Изабель Гулар в платье от Zuhair Murad, Ева Лонгория в платье Elie Saab, Хейли Болдуин в наряде от Elie Saab, Джессика Харт в платье от дизайнера Alexandre Vauthier.

    На мероприятии собрали немалую сумму на исследование путей борьбы со СПИДом.

    1 з 53
    на весь екран згорнути
    Белла Хадид
    Белла Хадид
    Белла Хадид
    Белла Хадид
    Белла Хадид
    Белла Хадид
    Белла Хадид
    Белла Хадид
    Белла Хадид
    Ники Минаж
    Ники Минаж
    Ники Минаж
    Белла Хадид шокировала Канны прозрачным платьем без нижнего белья
    Эльза Хоск
    Эльза Хоск
    Эльза Хоск
    Эльза Хоск
    Эльза Хоск
    Белла Хадид шокировала Канны прозрачным платьем без нижнего белья
    Белла Хадид шокировала Канны прозрачным платьем без нижнего белья
    Николь Кидман
    Белла Хадид шокировала Канны прозрачным платьем без нижнего белья
    Николь Кидман
    Белла Хадид шокировала Канны прозрачным платьем без нижнего белья
    Белла Хадид шокировала Канны прозрачным платьем без нижнего белья
    Белла Хадид шокировала Канны прозрачным платьем без нижнего белья
    Изабель Гулар
    Белла Хадид шокировала Канны прозрачным платьем без нижнего белья
    Белла Хадид шокировала Канны прозрачным платьем без нижнего белья
    Белла Хадид шокировала Канны прозрачным платьем без нижнего белья
    Белла Хадид шокировала Канны прозрачным платьем без нижнего белья
    Белла Хадид шокировала Канны прозрачным платьем без нижнего белья
    Белла Хадид шокировала Канны прозрачным платьем без нижнего белья
    Белла Хадид шокировала Канны прозрачным платьем без нижнего белья
    Белла Хадид шокировала Канны прозрачным платьем без нижнего белья
    Белла Хадид шокировала Канны прозрачным платьем без нижнего белья
    Белла Хадид шокировала Канны прозрачным платьем без нижнего белья
    Белла Хадид шокировала Канны прозрачным платьем без нижнего белья
    Белла Хадид шокировала Канны прозрачным платьем без нижнего белья
    Белла Хадид шокировала Канны прозрачным платьем без нижнего белья
    Белла Хадид шокировала Канны прозрачным платьем без нижнего белья
    Белла Хадид шокировала Канны прозрачным платьем без нижнего белья
    Белла Хадид шокировала Канны прозрачным платьем без нижнего белья
    Белла Хадид шокировала Канны прозрачным платьем без нижнего белья
    Белла Хадид шокировала Канны прозрачным платьем без нижнего белья
    Белла Хадид шокировала Канны прозрачным платьем без нижнего белья
    Белла Хадид шокировала Канны прозрачным платьем без нижнего белья
    Белла Хадид шокировала Канны прозрачным платьем без нижнего белья
    Белла Хадид шокировала Канны прозрачным платьем без нижнего белья
    Белла Хадид шокировала Канны прозрачным платьем без нижнего белья
    Белла Хадид шокировала Канны прозрачным платьем без нижнего белья
    Белла Хадид шокировала Канны прозрачным платьем без нижнего белья
    Белла Хадид шокировала Канны прозрачным платьем без нижнего белья

    Джерело: Gazeta.ua

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ