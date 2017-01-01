Белла Хадид шокировала Канны прозрачным платьем без нижнего белья

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Модель Белла Хадид вместе с другими звездами посетила вечеринку amfAR Gala

Звезда в прозрачном платье осуществила фурор на красной дорожке в Hotel du Cap-Eden-Roc.

Модель позировала в нарядах от Ralph & Russo роскошно украшенном камнями. На Белле не было бюстгальтера и пикантные места прикрывали крошечные трусики.

В прошлом году звезда запомнилась появлением на Лазурном побережье в красном платье, под которым не было вообще нижнего белья, и во всей красе продемонстрировало формы модели.

Среди других звезд, которые сияли на красной дорожке были Николь Кидман, Ирина Шейк, Изабель Гулар в платье от Zuhair Murad, Ева Лонгория в платье Elie Saab, Хейли Болдуин в наряде от Elie Saab, Джессика Харт в платье от дизайнера Alexandre Vauthier.

На мероприятии собрали немалую сумму на исследование путей борьбы со СПИДом.

Джерело: Gazeta.ua