Белла Хадид снялась в рекламной компании DNKY
- Вчора, 17:24
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Розсилка
20-летняя супермодель Белла Хадид стала лицом бренда DKNY в этом сезоне.
За плечами у Беллы - главные рекламные кампании этой весны: в их числе Fendi, Moschino и Zadig & Voltaire.
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В съемке для DKNY она воплотила стереотипичный образ американской девушки-карьеристки на улицах Нью-Йорка, которая приходит в офис со стаканом кофе из Starbucks и занимается пробежками каждое утро.
В этом образе ее запечатлела фотограф Коллиер Шорр.Продолжение читайте на сайте журнала Elle.