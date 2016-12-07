Белла Хадид снялась в рекламной компании DNKY



Розсилка ВІДПРАВИТИ

20-летняя супермодель Белла Хадид стала лицом бренда DKNY в этом сезоне.

За плечами у Беллы - главные рекламные кампании этой весны: в их числе Fendi, Moschino и Zadig & Voltaire.

В съемке для DKNY она воплотила стереотипичный образ американской девушки-карьеристки на улицах Нью-Йорка, которая приходит в офис со стаканом кофе из Starbucks и занимается пробежками каждое утро.

В этом образе ее запечатлела фотограф Коллиер Шорр.