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    Шоу-біз

    Белла Хадид снялась в рекламной компании DNKY

    • Вчора, 17:24
    • Розсилка

    20-летняя супермодель Белла Хадид стала лицом бренда DKNY в этом сезоне.

    За плечами у Беллы - главные рекламные кампании этой весны: в их числе Fendi, Moschino и Zadig & Voltaire. 

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    В съемке для DKNY она воплотила стереотипичный образ американской девушки-карьеристки на улицах Нью-Йорка, которая приходит в офис со стаканом кофе из Starbucks и занимается пробежками каждое утро.

    В этом образе ее запечатлела фотограф Коллиер Шорр. 

    Продолжение читайте на сайте журнала Elle.
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