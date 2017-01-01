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    Белла Хадид засветила роскошное тело в белоснежном бикини

    • Сьогодні, 11:18
    • Розсилка

    Звезда отправилась на отдых на яхте

    Модель Белла Хадид в перерыве между появлениями на красной дорожке развлекается в море.

    Красавица в Каннах засветила роскошные прелести в белоснежном бикини.

    Звезда отправилась на отдых на яхте.

    Компанию Белле составили ее подруги.

    После водных процедур Белла, которая является представительницей поколения моделей Instagram, пошла в свой номер в гостинице Majestic Hotel.

    Обнаженное тело прикрыла коротким платьем.

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    Белла Хадид засветила роскошное тело в белоснежном бикини
    Белла Хадид засветила роскошное тело в белоснежном бикини
    Белла Хадид засветила роскошное тело в белоснежном бикини
    Белла Хадид засветила роскошное тело в белоснежном бикини
    Белла Хадид засветила роскошное тело в белоснежном бикини
    Белла Хадид засветила роскошное тело в белоснежном бикини
    Белла Хадид засветила роскошное тело в белоснежном бикини
    Белла Хадид засветила роскошное тело в белоснежном бикини
    Белла Хадид засветила роскошное тело в белоснежном бикини
    Белла Хадид засветила роскошное тело в белоснежном бикини
    Белла Хадид засветила роскошное тело в белоснежном бикини
    Белла Хадид засветила роскошное тело в белоснежном бикини
    Белла Хадид засветила роскошное тело в белоснежном бикини
    Белла Хадид засветила роскошное тело в белоснежном бикини
    Белла Хадид засветила роскошное тело в белоснежном бикини
    Белла Хадид засветила роскошное тело в белоснежном бикини
    Белла Хадид засветила роскошное тело в белоснежном бикини
    Белла Хадид засветила роскошное тело в белоснежном бикини
    Белла Хадид засветила роскошное тело в белоснежном бикини
    Белла Хадид засветила роскошное тело в белоснежном бикини
    Белла Хадид засветила роскошное тело в белоснежном бикини
    Белла Хадид засветила роскошное тело в белоснежном бикини
    Белла Хадид засветила роскошное тело в белоснежном бикини
    Белла Хадид засветила роскошное тело в белоснежном бикини
    Белла Хадид засветила роскошное тело в белоснежном бикини
    Белла Хадид засветила роскошное тело в белоснежном бикини
    Белла Хадид засветила роскошное тело в белоснежном бикини
    Белла Хадид засветила роскошное тело в белоснежном бикини
    Белла Хадид засветила роскошное тело в белоснежном бикини
    Белла Хадид засветила роскошное тело в белоснежном бикини
    Белла Хадид засветила роскошное тело в белоснежном бикини

    Джерело: Gazeta.ua

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