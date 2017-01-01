Белла Хадид засветила роскошное тело в белоснежном бикини

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Звезда отправилась на отдых на яхте

Модель Белла Хадид в перерыве между появлениями на красной дорожке развлекается в море.

Красавица в Каннах засветила роскошные прелести в белоснежном бикини.

Звезда отправилась на отдых на яхте.

Компанию Белле составили ее подруги.

После водных процедур Белла, которая является представительницей поколения моделей Instagram, пошла в свой номер в гостинице Majestic Hotel.

Обнаженное тело прикрыла коротким платьем.

Джерело: Gazeta.ua