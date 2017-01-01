Белла Хадид засветила роскошное тело в белоснежном бикини
- Сьогодні, 11:18
-
Розсилка
Звезда отправилась на отдых на яхте
Модель Белла Хадид в перерыве между появлениями на красной дорожке развлекается в море.
Красавица в Каннах засветила роскошные прелести в белоснежном бикини.
Звезда отправилась на отдых на яхте.
Компанию Белле составили ее подруги.
После водных процедур Белла, которая является представительницей поколения моделей Instagram, пошла в свой номер в гостинице Majestic Hotel.
Обнаженное тело прикрыла коротким платьем.
Джерело: Gazeta.ua