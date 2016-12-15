Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер вместе отпраздновали Пасху

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Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер действительно готовятся к мирному разводу.

Пару часто видят вместе на прогулках с детьми, а праздничные выходные пока

еще супруги провели вместе, отмечая Пасху.

Бен и Дженнифер вместе с детьми были замечены на воскресной службе в одной их церквей Лос-Анджелеса. Оба актера выглядели счастливыми, а после службы поехали в их общий дом, чтобы отметить Пасху. Папарацци, которые поджидали приезд пары, предоставили доказательства совместного времяпрепровождения супругов, а западные СМИ все еще пишут о том, что возможно примирение Гарнер и Аффлека не за горами. Напомним, что еще в 2015 году Дженнифер Гарнер подала заявление на развод с Беном Аффлеком, однако только спустя два года и несколько попыток наладить отношения, процесс был запущен.





Джерело: popcornnews