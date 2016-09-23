Бен Аффлек лечится от алкоголизма



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кажется, развод, на который подала Дженнифер Гарнер еще в 2015 году, пагубно сказался на состоянии Бена Аффлека.

Оказывается, 44-летний актер уже год лечится от алкогольной зависимости, сейчас закончил курс лечения и намерен продолжать борьбу дальше.

О своей пагубной привычке Бен сообщил сам на странице в Фейсбуке: «Я завершил курс лечения от алкоголизма. С этим я боролся в прошлом и продолжу противостоять этому. Я хочу жить полноценной жизнью и быть лучшим отцом для своих детей», — написал Аффлек. Также дважды оскароносный актер поблагодарил за поддержку семью и друзей: «Мне повезло, что у меня есть любимая семья и друзья, и Джен, которая заботилась о детях, пока я разбирался с проблемами». Интересно, что свою пока еще супругу Аффлек назвал «сородительницей»: значит ли это, что примирения пары ждать не стоит?

.

Пускай Бен и не назвал причины своего алкоголизма, многие уверены, что всему виной именно проблемы с Гарнер. Ведь уже на протяжении полутора лет супруги никак не могут определить статус своих отношений: то Бен и Джен разводятся, то мирятся, то вновь ссорятся. Однако у Аффлека были проблемы с алкоголем и раньше: в 2001 году он уже лечился от зависимости, правда, тогда всему виной был разгульный образ жизни. «Мне было 29 лет, я слишком много веселился и не ощущал границ», — признался как-то актер.

Джерело: graziamagazine.ru