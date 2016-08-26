Бен Аффлек может отказаться от съемок «Бэтмена»

В новом интервью британскому изданию The Guardian Аффлек отметил, что, если у него не будет хорошего сценария, снимать «Бэтмена» он не будет.

Слухи о том, что творческая команда Warner Bros. никак не может определиться с сценарием для «сольника» о Бэтмене, ходят уже давно – и в интервью The Guardian Аффлек косвенно подтвердил наличие проблем со сценарием. «Это еще далеко не решенный вопрос, у нас до сих пор нет сценария. Если он не будет настолько хорош, как мне надо, я не возьмусь за этот проект», ­ сказал он.

Ранее предполагалось, что съемки «Бэтмена» могут начаться уже весной 2017 года, а на экраны кинотеатров фильм может выйти в 2018 году. Однако теперь очевидно, что в ближайшем будущем поклонники новой киновселенной DC Comics / Warner Bros. соло-фильм о Бэтмене все-таки не увидят. Самого Бена Аффлека, тем временем, совсем скоро можно будет увидеть в криминальной драме «Закон ночи» (которую, кстати, уже успели разгромить критики).