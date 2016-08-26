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    Бен Аффлек может отказаться от съемок «Бэтмена»

    • Вчора, 11:03
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    Хотя студия Warner Bros. фактически отдала Бену Аффлеку полный контроль над сольным фильмом о Бэтмене, сам актер может отказаться от проекта.

    Джерело: popcornnews

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