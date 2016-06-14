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    Бенедикт Камбербэтч и Артур Конан Дойл оказались родственниками

    • Вчора, 09:01
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    Историки в области генеалогических исследований очень вовремя – к долгожданной премьере 4 сезона «Шерлока» - обнаружили родство между исполнителем главной роли Бенедиктом Камбербэтчем и британским писателем Артуром Конаном Дойлом, автором романов о Шерлоке Холмсе.

    В результате исследований историки сайта Ancestry.com обнаружили у Камбербэтча и Дойла общего родственника – Джона Гонтского, четвертого сына короля Эдварда III, родившегося в середине XIV века.

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    «Шанс сыграть персонажа, созданного родственником – особенно такого культового персонажа, как Шерлок Холмс – это большая редкость», прокомментировала находку историк Ancestry.com Дженнифер Атли. «Представьте себе наше удивление, когда мы обнаружили, что связующее звено между Бенедиктом Камбербэтчем и Артуром Конаном Дойлом – представитель британской королевской семьи».

      Историки Ancestry.com составили генеалогическое древо, по которому в родстве Камбербэтча и создателя «Шерлока Холмса» может убедиться любой желающий прямо сейчас: 

    Джерело: popcornnews

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