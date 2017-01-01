Беременная Амаль Клуни выгнала Джорджа Клуни из спальни

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До появления на свет близнецов Джорджа и Амаль Клуни осталось совсем немного, а отношения в паре накаляются.

По сообщениям инсайдеров, актер был выгнан из супружеской спальни и теперь ночует отдельно от супруги.

Впрочем, если вы подумали, что между будущими родителями произошла ссора, то спешим вас успокоить: на самом деле все дело в том, что из-за беременности Амаль чутко спит, а Джордж мешает ей своим храпом. «Она выставила его, а он не возражал, они не могут спать рядом.

Он храпит как монстр, особенно после нескольких порций текилы», — заявил осведомленный источник. Инсайдер так же отметил, что раздельно спать чета Клуни будет вплоть до появления детей, причем дело не только в том, что актер мешает спать супруге, а еще и в отсутствии либидо у Амаль.

Впрочем, несмотря на все ночные перипетии, с утра Джордж и Амаль воссоединяются и продолжают готовиться к родам. Сейчас в их особняке заканчивается ремонт, ради которого Клуни пришлось отправить всех соседей в отель, заплатив за это кругленькую сумму.

Джерело: graziamagazine.ru