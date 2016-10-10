Беременная Анна Седокова рассказала о своем банкротстве: Я все профукала в погоне за мнимым идеалом
- Сьогодні, 12:17
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Розсилка
Анна Седокова всегда была откровенна с подписчиками: в своем инстаграм она делится своими секретами, рассказывает о переживаниях и совершенно ничего не утаивает.
Минувшим вечером 34-летняя певица раскрыла поклонникам тайну, о которой никто до этого не знал: оказывается, после развода со вторым мужем Максимом Чернявским Анна была на грани банкротства. Звезда призналась, что всегда пыталась достичь идеала и хотела всего самого лучшего, поэтому о финансовых проблемах никому не признавалась.
«Когда развелась с мужем, я на последние деньги сняла огромный дом с баскетбольной площадкой и бассейном, батутом. $7500 в месяц аренды для того, чтобы показаться своим детям идеальной матерью и сделать их счастливыми. Год оплаты этого дома и мои счета, несмотря на ежедневную работу, оказались ниже нуля. Мне было ясно: Анна уже банкрот, — начала певица. - Я рассказывала о счастливой жизни в Лос-Анджелесе и волшебной сказке, которая на самом деле тогда была настоящим адом. В голове слова бывших родственников: «Да она все профукает». И они были правы. Профукала в погоне за мнимым идеалом», — призналась Седокова.
Когда вы достигнете конца вашей жизни, единственное, что будет иметь какое-то значение, - это та любовь, которую вы отдали и получили. В своем путешествии в следующий мир, единственное, что вы можете взять с собой, - это любовь. Единственная ценная вещь, которую вы оставите в этом мире, - это любовь. Больше ничего. Я знал людей, которые легко переносили много трудностей в своей жизни и были счастливы, но еще не встречал человека, который мог бы перенести жизнь без любви. Вот почему любовь – это величайший дар в жизни. Она придает жизни смысл. Именно благодаря ей стоит жить. Адам Дж. Джексон.
Джерело: graziamagazine.ru