Беременная Анна Седокова рассказала о своем банкротстве: Я все профукала в погоне за мнимым идеалом

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Анна Седокова всегда была откровенна с подписчиками: в своем инстаграм она делится своими секретами, рассказывает о переживаниях и совершенно ничего не утаивает.

Минувшим вечером 34-летняя певица раскрыла поклонникам тайну, о которой никто до этого не знал: оказывается, после развода со вторым мужем Максимом Чернявским Анна была на грани банкротства. Звезда призналась, что всегда пыталась достичь идеала и хотела всего самого лучшего, поэтому о финансовых проблемах никому не признавалась.

Даже не спрашивайте как у нас это вышло. Просто посмотрите на двух сумасшедших леди по уши влюблённых в своё дело ! Спасибо @romanovamakeup за съемку и миллион полезных советов . Очень скоро в эфире #SedokovaBeauty Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Мар 2 2017 в 12:00 PST

«Когда развелась с мужем, я на последние деньги сняла огромный дом с баскетбольной площадкой и бассейном, батутом. $7500 в месяц аренды для того, чтобы показаться своим детям идеальной матерью и сделать их счастливыми. Год оплаты этого дома и мои счета, несмотря на ежедневную работу, оказались ниже нуля. Мне было ясно: Анна уже банкрот, — начала певица. - Я рассказывала о счастливой жизни в Лос-Анджелесе и волшебной сказке, которая на самом деле тогда была настоящим адом. В голове слова бывших родственников: «Да она все профукает». И они были правы. Профукала в погоне за мнимым идеалом», — призналась Седокова.

Джерело: graziamagazine.ru