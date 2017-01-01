Беременная Бейонсе исполнила мечту больной раком поклонницы
- Сьогодні, 11:32
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Звезды любят исполнять мечты фанатов, особенно, когда те по-настоящему в этом нуждаются.
Только недавно Джордж Клуни посетил свою 87-летнюю поклонницу в доме престарелых.
А на этой неделе Бейонсе связалась по FaceTime с ученицей старших классов Эбони Бэнкс, которая лечится в Онкологическом Центре Андерсона от редкой формы рака в четвертой стадии.
Для Эбони Бэнкс Бейонсе - настоящий кумир. Друзья и одноклассники решили исполнить мечту девушки о встрече с певицей: они запустили в социальных сетях хэштег #ebobmeetsbeyonce (Ибоб - прозвище Эбони Бэнкс - встречает Бейонсе), чтобы привлечь внимание Би.
И добились успеха: в среду она связалась с поклонницей по FaceTime и даже призналась ей в любви. Вскоре школа, в которой Эбони училась, опубликовала в Twitter официальную благодарность всем, кто помог встрече состояться.
Джерело: Hello!