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    Шоу-біз

    Беременная Бейонсе исполнила мечту больной раком поклонницы

    • Сьогодні, 11:32
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    Звезды любят исполнять мечты фанатов, особенно, когда те по-настоящему в этом нуждаются.

    Только недавно Джордж Клуни посетил свою 87-летнюю поклонницу в доме престарелых.

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    А на этой неделе Бейонсе связалась по FaceTime с ученицей старших классов Эбони Бэнкс, которая лечится в Онкологическом Центре Андерсона от редкой формы рака в четвертой стадии.

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    Эбони Бэнкс уже год проходит лечение от рака в техасской клинике

    Для Эбони Бэнкс Бейонсе - настоящий кумир. Друзья и одноклассники решили исполнить мечту девушки о встрече с певицей: они запустили в социальных сетях хэштег #ebobmeetsbeyonce (Ибоб - прозвище Эбони Бэнкс - встречает Бейонсе), чтобы привлечь внимание Би.

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    Бейонсе связалась с поклонницей по FaceTime

    И добились успеха: в среду она связалась с поклонницей по FaceTime и даже призналась ей в любви. Вскоре школа, в которой Эбони училась, опубликовала в Twitter официальную благодарность всем, кто помог встрече состояться.

    Джерело: Hello!

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