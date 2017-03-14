Беременная Бейонсе стесняется выходить на публику из-за лишнего веса



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Совсем недавно мы писали, что Бейонсе хотя и не в восторге от того, что она увеличивается в размерах, но рада тому, что беременна.

Однако, стало известно, что стремительный набор веса дается королеве поп-сцены тяжело не только физически, но и морально. Бейонсе все реже выходит на светские мероприятия, и старается не попадать под прицелы камер папарацци.

По словам инсайдеров, жена Джей Зи в шоке от того, сколько килограммов уже набрала, и не хочет, чтобы кто бы то ни было видел ее такой. Более того, близкие к семье источники говорят, что это одна из причин по которым Бей так долго затягивала с материнством, стараясь фокусироваться на работе.

Публикация от Beyoncé (@beyonce) Мар 14 2017 в 4:05 PDT

Очевидно, что если спустя всего два месяца после объявления беременности звезда решила стать затворницей, мы вряд ли будем часто видеть ее не только до родов, но и после — ведь нужно еще прийти в форму. Впрочем, после появления первой дочери Блю Айви, Бейонсе достаточно быстро вернулась к активной социальной жизни.

Джерело: graziamagazine.ru