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    Беременная Бейонсе увеличила губы?

    • Сьогодні, 15:52
    • Розсилка
    Бейонсе
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    Бейонсе

    На днях Бейонсе выложила на свой сайт очередную беременную фотосессию, и неожиданно оказалась в центре обсуждения, но не из-за размера живота, а из-за размера губ.

    Поклонники стали подозревать, что Бей сделала процедуру по увеличению губ с помощью инъекции. Команда поп-звезды незамедлительно выступила с комментарием этих слухов.

    Представительница певицы Иветт Ноэль-Шура, удостоверила обеспокоенных фанатов, что Королева Би не прибегала ни к каким подобным процедурам. 

    «Вы знаете, что в дополнение к увеличению веса, часто наблюдается резкое изменение кровотока в организме, и увеличение жидкости вызывает отеки?»

    Кроме того, представители звезды заявили, что даже во вне беременном состоянии существует множестов факторов, влияющих на возможное увеличение губ. «Вы знаете, что часто припухлость появляется из-за опухших десен? Вы знаете, что это иногда влияет на в том числе на нашу речь, способность жевать и множество других действией?» — высказалась команда королевы поп-сцены.

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    Беременная Бейонсе увеличила губы?
    Беременная Бейонсе увеличила губы?
    Беременная Бейонсе увеличила губы?
    Беременная Бейонсе увеличила губы?

    Джерело: graziamagazine.ru

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