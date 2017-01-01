Беременная Бейонсе увеличила губы?

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Instagram Бейонсе

На днях Бейонсе выложила на свой сайт очередную беременную фотосессию, и неожиданно оказалась в центре обсуждения, но не из-за размера живота, а из-за размера губ.

Поклонники стали подозревать, что Бей сделала процедуру по увеличению губ с помощью инъекции. Команда поп-звезды незамедлительно выступила с комментарием этих слухов.

Представительница певицы Иветт Ноэль-Шура, удостоверила обеспокоенных фанатов, что Королева Би не прибегала ни к каким подобным процедурам.

«Вы знаете, что в дополнение к увеличению веса, часто наблюдается резкое изменение кровотока в организме, и увеличение жидкости вызывает отеки?»

Кроме того, представители звезды заявили, что даже во вне беременном состоянии существует множестов факторов, влияющих на возможное увеличение губ. «Вы знаете, что часто припухлость появляется из-за опухших десен? Вы знаете, что это иногда влияет на в том числе на нашу речь, способность жевать и множество других действией?» — высказалась команда королевы поп-сцены.

Джерело: graziamagazine.ru