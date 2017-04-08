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    Беременная Фреймут шокировала бледностью и худобой в съемке для глянцевого журнала

    • Сьогодні, 14:16
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    Ольга Фреймут со старшей дочерью Златой
    Ольга Фреймут со старшей дочерью Златой

    Ведущая снялась с дочкой Златой для спецвыпуска L'Officiel. Дети

    Ведущая программы «На ножах-2» Ольга Фреймут, которая вскоре в третий раз станет мамой, снялась в фотосессии в интересном положении.

    Беременная звезда появилась на обложке апрельского спецвыпуска глянца L'Officiel. Дети. Вместе с Ольгой фотографам позировала ее старшая дочь, 11-летняя Злата.

    На фото Ольга предстает с каштановыми волосами в кремовом и голубом платьях. Правда, не всем фанатам пришлись по вкусу ее новые съемки. В частности, поклонников беспокоит бледность и худоба будущей мамы. Кое-кто предположил, что третья беременность протекает у Фреймут не очень легко.

    «Похоже, беременность тяжело протекает, уставшая и бледная, но это нормально, главное чтобы прошло и закончилось хорошо», - пишут одни.

    «Сейчас модный тренд – светлые брови. До нас еще не дошла мода, поэтому нам дико смотреть на Ольгу. Мне трудно представить, как эта мода приживется в Украине, но Ольга всегда следила за новинками и, думаю, это как раз тот случай», - отметили другие.

    Напомним, о третей беременности Ольги Фреймут стало известно в конце февраля. В мае 2016 года Ольга родила своему возлюбленному Владимиру Локотко сына, которого назвала Валерием

    Джерело: ТСН

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