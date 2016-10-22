Беременная Гайтана не собирается менять свой гардероб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Украинская певица наконец-то рассказала о своей беременности.

После того, как украинская певица Гайтана засветила округлившийся животик на премьере фильма «Сфера», журналисты засыпали артистку вопросами о беременности, сроке и отце ребенка.

Но певица мужественно держит оборону и отвечает на вопросы журналистов весьма завуалированно.

«Срок, судя по всему, не маленький. Но я так не люблю говорить на эту тему. Мне кажется, все, что видно, то и видно», – рассказала певица в эфире программы «Зірковий шлях» .

Гайтана также отметила, что не собирается кардинально менять свой гардероб из-за беременности и скрывать свой животик под балахонами.

«В целом, все под настроение. Есть какие-то объемные вещи, однако намеренно ничего скрывать не хочу. Для чего? Это же природа», – добавила Гайтана.

Напомним,что на днях певица появилась на премьере фильма «Сфера» в облегающем черном длинном платье, шляпе и кожаной черной куртке.

Отметим, что певица с удовольствием позировала фотографам, но на вопросы об отце будущего ребенка так и не ответила.

Некоторое время назад певица вернулась на сцену, презентовала песню на украинском языкеи рассказала о затянувшемся творческом отпуске.

Напомним, что после поражения Гайтаны на песенном конкурсе «Евровидение-2012» певица ушла со сцены «по-английски», ничего не объяснив своим поклонникам. По словам артистки, после участия в конкурсе у певицы начались проблемы с голосовыми связками, и она решила уехать за границу на лечение и моральный отдых.



