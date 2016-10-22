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    Беременная Гайтана не собирается менять свой гардероб

    • Сьогодні, 15:04
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    Украинская певица наконец-то рассказала о своей беременности.

    После того, как украинская певица Гайтана засветила округлившийся животик на премьере фильма «Сфера», журналисты засыпали артистку вопросами о беременности, сроке и отце ребенка.

    Но певица мужественно держит оборону и отвечает на вопросы  журналистов весьма завуалированно.

     «Срок, судя по всему, не маленький. Но я так не люблю говорить на эту тему. Мне кажется, все, что видно, то и видно», – рассказала певица в эфире программы «Зірковий шлях»  .

    Гайтана также отметила, что не собирается кардинально менять свой гардероб из-за беременности и скрывать свой животик под балахонами.

    «В целом, все под настроение. Есть какие-то объемные вещи, однако намеренно ничего скрывать не хочу. Для чего? Это же природа», – добавила Гайтана.

    Напомним,что на днях певица появилась на премьере фильма «Сфера» в облегающем черном длинном платье, шляпе и кожаной черной куртке.

    Отметим, что певица с удовольствием позировала фотографам, но на вопросы об отце будущего ребенка так и не ответила.

    Некоторое время назад певица вернулась на сцену, презентовала песню на украинском языкеи рассказала о затянувшемся творческом отпуске. 

    Напомним, что после поражения Гайтаны на песенном конкурсе «Евровидение-2012» певица ушла со сцены «по-английски», ничего не объяснив своим поклонникам. По словам артистки, после участия в конкурсе у певицы начались проблемы с голосовыми связками, и она решила уехать за границу на лечение и моральный отдых.


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