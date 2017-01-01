  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Беременная Гайтана выпустила клип о влюбленных

    • Сьогодні, 12:08
    • Розсилка

    На видео певица показала приятные моменты в отношениях влюбленных пар

    Украинская певица Гайтана, которая сейчас беременна, недавно вновь заявила о себе после длительной паузы в творчестве.

    Звезда влюблена и счастлива. Такие изменения в жизни отразились и на творчестве Гайтаны: она выпустила новый клип на песню «Сонце в тобі».

    На видео певица показала приятные моменты в отношениях влюбленных пар.

    Артистка и сама появилась в нескольких романтических и нежных образах. Правда, камера ее зафиксировала только до пояса – животика видно не было.

    Гайтана впервые выступила в роли режиссера именно в этой работе.

    Читайте також
    Гайтана Украинская музыка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ