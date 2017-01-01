Беременная Гайтана выпустила клип о влюбленных
- Сьогодні, 12:08
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Розсилка
На видео певица показала приятные моменты в отношениях влюбленных пар
Украинская певица Гайтана, которая сейчас беременна, недавно вновь заявила о себе после длительной паузы в творчестве.
Звезда влюблена и счастлива. Такие изменения в жизни отразились и на творчестве Гайтаны: она выпустила новый клип на песню «Сонце в тобі».
На видео певица показала приятные моменты в отношениях влюбленных пар.
Артистка и сама появилась в нескольких романтических и нежных образах. Правда, камера ее зафиксировала только до пояса – животика видно не было.
Гайтана впервые выступила в роли режиссера именно в этой работе.