Беременная певица Сиара устроила обнаженную фотосессию с сыном и мужем



Розсилка ВІДПРАВИТИ

31-летняя Сиара, которая находится на седьмом месяце беременности, решила устроить фотосессию совместно с Harper's Bazaar, чтобы сохранить память о прекрасном времени.

Тем более после первой беременности у певицы остались лишь неприятные воспоминания об отце ее сына Фьючера Захира — рэпере Фьючере.

Впрочем, ныне замужняя звезда старается не держать зла на бывшего возлюбленного: «Если партнер или друг не поддерживает вас, ваши взгляды и мечты, вы должны убедиться в том, что движение не прекратилось. Если люди не позволяют идти вперед даже самому сильному человеку в мире, он начинает терять себя. Это одна из самых худших вещей, которая может случиться. Я не хочу потерять себя. Очень люблю себя и саму жизнь».

Свою новую жизнь с сыном и мужем Расселом Уилсону певица обожает. «Я просто в восторге от своей нынешней жизни. Вижу, как мой сын бегает, а скоро к нему присоединится еще один ребенок. Наши руки будут в постоянном движении», — делится звезда R&B.

Многие уже сравнили фотосессию звезды с семейной съемкой Бейонсе.Однако, певица предпочитает не поощрять желающих «столкнуть коллег лбами»: «Когда встречаются две сильные успешные женщины, они проявляют друг к другу симпатию, любовь, потому что живут в очень жесткой среде». Несмотря на скорое пополнение в семье, не забывает знаменистость и о музыке. Сейчас Сиара готовится к выпуску седьмого студийного альбома. «Я подписала контракт с первым лейблом в 16 лет, а в 19 продала свой альбом в количестве 5 миллионов экземпляров. Прошло 13 лет с момента его записи. Мне не удалось продолжить учебу в колледже из-за начавшейся карьеры — это единственная вещь, которую я иногда мечтаю исправить, а работая над новым альбомом, хочу еще и заставить весь мир танцевать», — делится артистка.

Джерело: graziamagazine.ru