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    Шоу-біз

    Беременность и развод: Бейонсе и Джей Зи решили разойтись

    • Сьогодні, 17:27
    • Розсилка

    Кажется, спекуляции на тему развода Бейонсе и Джей Зи будут не закончатся даже тогда, когда пара действительно разведется.

    Не прошло и месяца с того момента, как певица объявила о второй беременности, как в СМИ появилась информация о скором разводе семьи Картеров,

    По словам инсайдеров, 35-летняя Бейонсе планирует поставить точку в отношениях еще до рождения малышей. Говорят, что супруги счастливы лишь на публике, а вот за закрытыми дверьми пара постоянно ссорится.

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    Беременность и развод: Бейонсе и Джей Зи решили разойтись
    Беременность и развод: Бейонсе и Джей Зи решили разойтись
    Беременность и развод: Бейонсе и Джей Зи решили разойтись
    Беременность и развод: Бейонсе и Джей Зи решили разойтись
    Беременность и развод: Бейонсе и Джей Зи решили разойтись
    Беременность и развод: Бейонсе и Джей Зи решили разойтись
    Беременность и развод: Бейонсе и Джей Зи решили разойтись
    Беременность и развод: Бейонсе и Джей Зи решили разойтись
    Беременность и развод: Бейонсе и Джей Зи решили разойтись
    Беременность и развод: Бейонсе и Джей Зи решили разойтись
    Беременность и развод: Бейонсе и Джей Зи решили разойтись
    Беременность и развод: Бейонсе и Джей Зи решили разойтись
    Беременность и развод: Бейонсе и Джей Зи решили разойтись

    «Бейонсе так окончательно и не простила Джей Зи измену, поэтому ей тяжело с ним общаться, — признается источник изданию RadarOnline. — Они надеялись, что беременность спасет их отношения, но этого не произошло. Бейонсе готова воспитывать детей одна», — заключил инсайдер.

    Даже и не знаем, верить всезнающему источнику или нет: неужели Бейонсе и Джей Зи настолько хорошие актеры, что так убедительно играют счастье на публике? Что-то тут не так, а вы как думаете?

    По материалам: graziamagazine.ru
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