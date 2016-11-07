Беременность и развод: Бейонсе и Джей Зи решили разойтись



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кажется, спекуляции на тему развода Бейонсе и Джей Зи будут не закончатся даже тогда, когда пара действительно разведется.

Не прошло и месяца с того момента, как певица объявила о второй беременности, как в СМИ появилась информация о скором разводе семьи Картеров,

По словам инсайдеров, 35-летняя Бейонсе планирует поставить точку в отношениях еще до рождения малышей. Говорят, что супруги счастливы лишь на публике, а вот за закрытыми дверьми пара постоянно ссорится.

«Бейонсе так окончательно и не простила Джей Зи измену, поэтому ей тяжело с ним общаться, — признается источник изданию RadarOnline. — Они надеялись, что беременность спасет их отношения, но этого не произошло. Бейонсе готова воспитывать детей одна», — заключил инсайдер.

Публикация от Beyoncé (@beyonce) Ноя 6 2016 в 6:50 PST

Даже и не знаем, верить всезнающему источнику или нет: неужели Бейонсе и Джей Зи настолько хорошие актеры, что так убедительно играют счастье на публике? Что-то тут не так, а вы как думаете?

По материалам: graziamagazine.ru