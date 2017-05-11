Беременной представительнице Македонии на «Евровидении-2017» сделали предложение в прямом эфире

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Да! Вы не ошиблись!

Впервые за всю историю «Евровидения» в прямом эфире участнице конкурса сделали предложение руки и сердца.

После того как голосование закончилось и начался подсчет голосов, представительница Македонии 23-летняя Яна Бурческа рассказала ведущему конкурса, что находится в положении.

В этот момент, будущий отец ребенка встал на одно колено и сделал ей предложение! И конечно же, она ответила «да».

Несмотря на то, что по результатам голосования Яна из Македонии с ритмичной песней Dance Alone не прошла в финал, она навсегда останется в истории «Евровидения». Ведь такого в прямом эфире конкурса никогда не было!

Освідчення в прямому ефірі @janaburceska Публикация от Eurovision Ukraine Евровидение (@eurovision.ua) Май 11 2017 в 2:39 PDT





Напомним, что по итогам сегодняшнего голосования, в финал международного песенного конкурса вышли представители десяти стран-участниц:

Болгария: Кристиан Костов – Beautiful Mess

Беларусь: NAVIBAND – «Гісторыя Майго Жыцця»

Хорватия: Жак Худек – My Friend

Венгрия: Йоцы Папай – Origo

Дания: Аня Ниссен – Where I Am

Израиль: Имри Зив – I Feel Alive

Румыния: Илинка и Алекс Флоря – Yodel It!

Норвегия: JOWST – Grab The Moment

Нидерланды: OG3NE – Lights and Shadows

Австрия: Натан Трент – Running On Air



