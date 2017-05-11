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    Шоу-біз

    Беременной представительнице Македонии на «Евровидении-2017» сделали предложение в прямом эфире

    • Сьогодні, 00:51
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    Да! Вы не ошиблись!

    Впервые за всю историю «Евровидения» в прямом эфире участнице конкурса сделали предложение руки и сердца.

    После того как голосование закончилось и начался подсчет голосов, представительница Македонии 23-летняя Яна Бурческа рассказала ведущему конкурса, что находится в положении. 

    В этот момент, будущий отец ребенка встал на одно колено и сделал ей предложение! И конечно же, она ответила «да». 

    Несмотря на то, что по результатам голосования Яна из Македонии с ритмичной песней Dance Alone не прошла в финал, она навсегда останется в истории «Евровидения». Ведь такого в прямом эфире конкурса никогда не было!

    Освідчення в прямому ефірі @janaburceska

    Публикация от Eurovision Ukraine Евровидение (@eurovision.ua)


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    Напомним, что по итогам сегодняшнего голосования, в финал международного песенного конкурса вышли представители десяти стран-участниц:

    • Болгария: Кристиан Костов – Beautiful Mess
    • Беларусь: NAVIBAND – «Гісторыя Майго Жыцця»
    • Хорватия: Жак Худек – My Friend
    • Венгрия: Йоцы Папай – Origo
    • Дания: Аня Ниссен – Where I Am
    • Израиль: Имри Зив – I Feel Alive
    • Румыния: Илинка и Алекс Флоря – Yodel It!
    • Норвегия: JOWST – Grab The Moment
    • Нидерланды: OG3NE – Lights and Shadows
    • Австрия: Натан Трент – Running On Air


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