Беременной представительнице Македонии на «Евровидении-2017» сделали предложение в прямом эфире
- Сьогодні, 00:51
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Розсилка
Да! Вы не ошиблись!
Впервые за всю историю «Евровидения» в прямом эфире участнице конкурса сделали предложение руки и сердца.
После того как голосование закончилось и начался подсчет голосов, представительница Македонии 23-летняя Яна Бурческа рассказала ведущему конкурса, что находится в положении.
В этот момент, будущий отец ребенка встал на одно колено и сделал ей предложение! И конечно же, она ответила «да».
Несмотря на то, что по результатам голосования Яна из Македонии с ритмичной песней Dance Alone не прошла в финал, она навсегда останется в истории «Евровидения». Ведь такого в прямом эфире конкурса никогда не было!
Напомним, что по итогам сегодняшнего голосования, в финал международного песенного конкурса вышли представители десяти стран-участниц:
- Болгария: Кристиан Костов – Beautiful Mess
- Беларусь: NAVIBAND – «Гісторыя Майго Жыцця»
- Хорватия: Жак Худек – My Friend
- Венгрия: Йоцы Папай – Origo
- Дания: Аня Ниссен – Where I Am
- Израиль: Имри Зив – I Feel Alive
- Румыния: Илинка и Алекс Флоря – Yodel It!
- Норвегия: JOWST – Grab The Moment
- Нидерланды: OG3NE – Lights and Shadows
- Австрия: Натан Трент – Running On Air