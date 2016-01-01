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    Шоу-біз

    Бейонсе и Адель выступят на церемонии Grammy 2017

    • Вчора, 11:19
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    Исполнительный продюсер Grammy Кен Эрлих заявил, что на церемонии вручения музыкальных наград 2017 выступят сразу две известнейших певицы – Бейонсе и Адель.

    Эрлих похвастался тем, что «Грэмми»-2017 будет грандиозным шоу, лучшим за последние несколько лет, а заодно отметил: «Очень немногие отказываются выступить на «Грэмми».

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    За все годы, что я организую церемонию, нам всего лишь три или четыре раза ответили «нет»».

    Бейонсе и Адель не только поделят сцену, но и поборются на награды: первая лидирует с 9 номинациями на «Грэмми» 2017, у второй – 5 номинаций. Певицы посоревнуются друг с другом в категории «Лучший альбом года» (и «25» Адель, и «Lemonade» Бейонсе получили соответствующую номинацию) и двух других категориях.

    Церемония вручения музыкальных наград «Грэмми»-2017, которую проведет телеведущий Джеймс Корден, состоится в Лос-Анджелесе в воскресенье, 12 февраля.


    Джерело: popcornnews

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