Бейонсе и Джей Зи станут родителями двойни
- Сьогодні, 06:30
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Американская певица Бейонсе и ее муж Джей Зи снова станут родителями. Об этом Бейонсе лично сообщила всему миру, опубликовав в Instagram фото с заметно округлившимся животом.
«Мы рады поделиться своей любовью и счастьем, - написала певица от имени своей семьи. - Наша семья была благословлена дважды и мы невероятно благодарны судьбе за то, что скоро она увеличится на двух человек. С благодарностью за ваши добрые пожелания, семья Картер».
Напомним, Бейонсе и Джей Зи уже воспитывают 5-летнюю дочь Блю Айви.