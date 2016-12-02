Бейонсе и Джей Зи станут родителями двойни

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Американская певица Бейонсе и ее муж Джей Зи снова станут родителями. Об этом Бейонсе лично сообщила всему миру, опубликовав в Instagram фото с заметно округлившимся животом.

«Мы рады поделиться своей любовью и счастьем, - написала певица от имени своей семьи. - Наша семья была благословлена дважды и мы невероятно благодарны судьбе за то, что скоро она увеличится на двух человек. С благодарностью за ваши добрые пожелания, семья Картер».

We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. - The Carters Фото опубликовано Beyoncé (@beyonce) Фев 1 2017 в 10:39 PST

Напомним, Бейонсе и Джей Зи уже воспитывают 5-летнюю дочь Блю Айви.