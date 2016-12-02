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    Шоу-біз

    Бейонсе и Джей Зи станут родителями двойни

    • Сьогодні, 06:30
    • Розсилка

    Американская певица Бейонсе и ее муж Джей Зи снова станут родителями. Об этом Бейонсе лично сообщила всему миру, опубликовав в Instagram фото с заметно округлившимся животом.

    «Мы рады поделиться своей любовью и счастьем, - написала певица от имени своей семьи. - Наша семья была благословлена дважды и мы невероятно благодарны судьбе за то, что скоро она увеличится на двух человек. С благодарностью за ваши добрые пожелания, семья Картер». 

    Напомним, Бейонсе и Джей Зи уже воспитывают 5-летнюю дочь Блю Айви.

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