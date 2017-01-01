Бейонсе может озвучить Налу в полнометражном ремейке мультфильма «Король Лев»

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С тех пор, как стало известно о беременности Бейонсе, все новости о певице касались, в основном, ее будущих детей, однако поп-дива радует и другими новостями.

Стало известно, что Бейонсе может озвучить львицу Налу в полнометражном ремейке мультфильма «Король Лев».

Режиссером ремейка станет Джон Фавро («Железный человек», «Книга Джунглей»), который уже имеет опыт адаптации диснеевских сказок. В прошлом году из-под его режиссуры вышла «Книга Джунглей», которую приняли довольно тепло. Теперь Фавро берется за культового «Короля льва», на который возлагает большие надежды. Роль львенка Симбы озвучит комик Дональд Гловер, а его подружку, по сообщениям СМИ, Бейонсе. Сама певица пока не дала окончательного согласия, но режиссер очень хочет убедить ее участвовать в проекте, ради чего даже составит ей персональный график работы.

Джерело: popcornnews