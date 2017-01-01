Бейонсе основала стипендию для девушек, мечтающих о высшем образовании
- Сьогодні, 11:06
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Розсилка
Бейонсе отметила год с момента выпуска своего нашумевшего альбома Lemonade новым достижением: певица основала стипендию для девушек, которые мечтают о высшем образовании – и будет финансировать обучение в колледже отдельных счастливиц.
В минувший вторник на своем сайте Бейонсе объявила, что стипендиальная программа The Formation Scholars стартует в преддверии учебного года 2017/2018 «чтобы поддержать ярких, творческих, уверенных девушек, которые не боятся мыслить нестандартно».
На практике это означает, что получить стипендию от Бейонсе смогут четыре девушки, которые получают (или собираются получать) образование в одном из четырех специальных учебных заведений - музыкальном колледже Беркли, Говардском (исторически черном) университете, колледже дизайна Парсонс или женском колледже Spelman. Какую именно сумму получат обладательницы стипендии, не уточняется.
Джерело: popcornnews