Бейонсе отказалась от участия в фестивале Coachella по настоянию врачей

Еще в начале февраля организаторы калифорнийского фестиваля Coachella забили тревогу из-за предстоящего выступления на нем Бейонсе: мол, свою первую беременность певица переносила довольно тяжело, и сможет ли она выступать сейчас, будучи беременной двойней, - большой вопрос.

И сегодня этот вопрос разрешился: по настоянию врачей Бейонсе отказалась принимать участие в фестивале, который в этом году пройдет в середине апреля.

«По совету врачей в ближайшие месяцы Бейонсе будет следовать менее строгому графику, а значит не сможет выступить на фестивале Coachella Valley Music & Arts в этом году. Но мы рады подтвердить, что в 2018 году она станет хедлайнером фестиваля», - говорится в официальном обращении организаторов Coachella. Ранее, в начале февраля, об их опасениях сообщил ресурс TMZ:

Организаторы фестиваля узнали о беременности Бейонсе тогда же, когда и весь мир. Конечно, они не в восторге, учитывая, что это беременность высокого риска, певице 35 лет и у нее двойня. Когда Бейонсе ждала первого ребенка, ей предписывали постельный режим. В апреле у нее будет срок примерно 30 недель.

Примечательно, что на прошедшей премии «Грэмми» Бейонсе все же выступила, произведя настоящий фурор. Чего нельзя сказать о количестве заработанных ей статуэток: в этом году она была номинирована на 9 «Грэмми», однако в итоге забрала только две - за «Лучшее музыкальное видео» (Formation) и «Лучший урбан-альбом» (Lemonade).

Congratulations, Beyonce on winning Best Urban Contemporary Album for #Lemonade! #GRAMMYs pic.twitter.com/OYBQyYUTuH