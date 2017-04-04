Бейонсе показала трогательное видео свадьбы в честь ее годовщины

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В мини-версии видео, которую Бейонсе опубликовала в соцсети, запечатлены главные моменты в жизни пары

Вчера Бейонсе и Джей Зи отпраздновали девять лет со дня свадьбы: певица и рэпер поженились 4 апреля 2008 года в Нью-Йорке. В честь важной даты Бейонсе выложила в Instagram подарок для своих подписчиков — видео с архивными кадрами под песню Die With You.

Публикация от Beyoncé (@beyonce) Апр 4 2017 в 12:04 PDT

Полную версию ролика можно увидеть на сайте принадлежавшего Джей Зи проекта Tidal. В мини-версии видео, которую Бейонсе опубликовала в соцсети, запечатлены главные моменты в жизни пары: совместные путешествия, свадьба и первые годы жизни их дочери Блю Айви.

Публикация от Tina Knowles (@mstinalawson) Апр 4 2017 в 7:11 PDT

Бейонсе и Джей Зи вместе с 2002 года. Спустя шесть лет после начала романа они сыграли свадьбу. В августе 2011-го на церемонии MTV Video Music Awards Бейонсе объявила, что ждет ребенка. Дочь музыкантов родилась на следующий год, 7 января. Сейчас певица беременна двойней. Под будущих детей пара не раскрывает, но, по мнению поклонников, недавно Бейонсе намекнула, что у них будут мальчики.