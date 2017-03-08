Бейонсе продемонстрировала округлившийся живот в маленьком черном платье

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На недавнем праздновании по случаю дня рождения ее отчима Ричарда, Бейонсе появилась в маленьком черном платье, подтвердив универсальность наряда.

Округлившийся живот певицы, ожидающей двойню, аккуратно подчеркнут бархатной тканью. И, несмотря на то, что это модель длины мини, платье совсем не выглядит вульгарненько.

Возможно дело в том, что звезда дополнила образ сапогами-ботфортами и удлиненной кожаной курткой. Они гармонично вписываются в ансамбль с мини-платьем. Кроме того, наряд явно создан под влиянием тренда на девяностые, что делает его более расслабленным и «свободным». Идеальный выбор для семейной вечеринки.

Правильность выбора Бейонсе подтвердила ее мама, выложив видео и фото с мероприятия в свой Instagram. Платье отлично сидит не только на постановочных фото, но и в жизни.

Публикация от Tina Knowles (@mstinalawson) Мар 7 2017 в 9:31 PST

Джерело: graziamagazine.ru